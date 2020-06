Garbenheimer Volksradfahren fällt zum ersten Mal aus

246 Radler sind im vergangenen Jahr beim Volksradfahren in Garbenheim gestartet. In diesem Jahr fällt die Traditionsveranstaltung wegen der Corona-Auflagen aus. Archivfoto: Lothar Rühl

Wetzlar-Garbenheim (pre). Jetzt wird es schwer mit dem Kilometerrekord beim Stadtradeln in Wetzlar: Der Skiclub Garbenheim hat das für den 28. Juni geplante Volksradfahren abgesagt - bei der Traditionsveranstaltung kommen üblicherweise viele Tausend Kilometer zusammen, die in die Wertung des Stadtradelns eingehen. "Es ist die erste Absage in der Vereinsgeschichte seit der Premiere vor 38 Jahren", bedauert Steffen Schäfer, Vorsitzender des Skiclubs.

Coronabedingt auch

kein Sommerbiathlon

Es ist nicht der einzige coronabedingte Ausfall: Der Vorstand habe sich "schweren Herzens" entschieden, bis in den Herbst hinein alle Vereinsveranstaltungen zu streichen, berichtet Schäfer. Betroffen sind unter anderem der Sommerbiathlon am 8. August und das Jugendcamp am 22. und 23. August. Auf den Brückenlauf in Wetzlar müssen die Garbenheimer in diesem Jahr ebenfalls verzichten - das Brückenfest ist wegen Corona bereits bekanntlich abgesagt.

Was das Volksradfahren angehe, liege das Problem gar nicht am Radeln selbst, erläutert Schäfer. Radtouren mit Abstand seien ja möglich, das Risiko, sich im Sattel mit Corona anzustecken oder das Virus zu verbreiten, gelte als extrem niedrig, sofern die Abstände eingehalten würden.

Allerdings handelt es sich beim Volksradfahren nicht um eine reine Radtour. "Wir müssen abwägen, dass sowohl am Start wie auch am Ziel alle behördlichen Vorgaben wie beispielsweise Abstandsregelungen erfüllt werden können", sagt Schäfer. Am Start sei das mit einigen Einschränkungen noch umsetzbar. Am Ziel werde es aber "bedeutend schwieriger". "Da das Volksradfahren die gemeinsame Geselligkeit unterstützen soll, welche sich gerade durch ein gemütliches Zusammentreffen von durchaus 400 Personen am Ziel widerspiegelt, haben wir hier keine akzeptable Lösung finden können", erläutert der Vorsitzende. Darüber hinaus müsse der Verein an die Gesundheit der Helfer denken. Laut Schäfer seien etwa 50 Helfer im Einsatz, um das Volksradfahren zu ermöglichen. Neben den öffentlichen Veranstaltungen bleiben auch Sport- und Fitnessprogramme des Skiclubs ausgesetzt, etwa die Skigymnastik in Garbenheim und Steindorf. "Wir stehen hierbei in der Verantwortung, dass jeder Teilnehmer gesund bleibt", sagt Bettina Lichert, die Übungsleiterin des Skiclubs und fügt an: "Wenn es offiziell wieder erlaubt ist, in den Turnhallen gemeinsam Sport zu treiben, werden wir alles dafür geben, dass wir dies in einem sicheren Umfeld für alle umsetzen können."

Im vorigen Jahr waren beim Volksradfahren trotz großer Hitze 246 Teilnehmer an den Start gegangen und hatten insgesamt 10 500 Kilometer erradelt.