Garbenheimer Wehr fährt 30 Einsätze

Wehrführer Frank Pelz (l.) und Stadträtin Bärbel Keiner (2.v.r.) mit den beförderten Feuerwehrleuten. Foto: Feuerwehr Garbenheim

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR-GARBENHEIM - Stets einsatzbereit - trotz Corona. Das war die Garbenheimer Feuerwehr. Wie Wehrführer Frank Pelz im Rahmen der Jahreshauptversammlung berichtete, rückten die Kameraden im vergangenen Jahr zu 30 Einsätzen aus. Trotz langem Stillstandes im Ausbildungsbereich seien elf Lehrgänge und Seminare besucht worden.

Bilanz: Stand 31. Dezember 2021 kann die Wehr auf 44 Einsatzkräfte zurückgreifen. Damit verfüge Garbenheim über die zweitstärkste Einsatzabteilung der insgesamt elf Stadtteilwehren. Mit elf weiblichen Feuerwehrleuten liege man deutlich über allen Vergleichswerten in Land und Bund. Im vergangenen Jahr erhöhte sich die Zahl der aktiven Mitglieder laut Pelz um zwei Personen. In der Jugendfeuerwehr sind aktuell zehn junge Leute aktiv.

Sorgenkind der Garbenheimer Einsatzkräfte ist das bestehende Gerätehaus in der Bahnhofstraße. Der Beschluss zum Neubau ist gefallen, das Grundstück gefunden, die ersten Planungsarbeiten laufen. Allerdings ist von einem Baubeginn nicht vor Ende 2023 auszugehen. Kritisch könnte es werden, wenn das mittlerweile 29 Jahre alte Löschfahrzeug vor der Fertigstellung des Gebäudes seinen Geist aufgibt. Denn ein neues Fahrzeug passe definitiv nicht in das alte Gebäude. Man hoffe daher auf eine schnellere Umsetzung, sagte Pelz.

Wahlen: Seit einigen Jahren besteht die Möglichkeit, einen zweiten stellvertretenden Wehrführer zu wählen. Dieses Amt war bisher in Garbenheim nicht besetzt. Angesichts der anstehenden Aufgaben rund um Neubau, Fahrzeug und Größe der Einsatzabteilung wurde diese Stelle nun besetzt. Gerade im administrativen Bereich können Aufgaben so besser verteilt werden. In der geheimen Wahl vereinte Maximilian Buhl die meisten Stimmen auf sich.

Beförderungen: Celina Wucke (Feuerwehrfrauanwärterin), Lukas Lonkwitz, Lisa Ranft und Nicolas Gehring (Feuerwehrmann/-frau), Marcel Kaiser-Dobbers und Danny Skorupa-Ranft (Hauptfeuerwehrmann), Maximilian Buhl (Löschmeister), Marcel Wegmann (Hauptlöschmeister).