Garlonta neuer Chef der Urologie

Landrat Wolfgang Schuster (links) und Klinikgeschäftsführer Tobias Gottschalk (rechts) begrüßen den neuen Leiter der Urologie, Victor Teodor Garlonta. (Foto: Lahn-Dill-Kliniken)

WETZLAR - (red). Am 1. November übernimmt Victor Teodor Garlonta die Leitung der Urologie, Kinderurologie und Urologischen Onkologie am Klinikum Wetzlar. Das teilte das Krankenhaus mit. Den Beschluss habe der Aufsichtsrat der Lahn-Dill-Kliniken in einer Sondersitzung Ende Juli gefasst.

„Mit Herrn Garlonta konnten wir einen erfahrenen und innovativen Urologen für das Klinikum Wetzlar gewinnen. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat“, erklärte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken. Überzeugt habe auch sein engagiertes Auftreten gepaart mit Empathie.

Victor Garlonta ist seit 2008 im städtischen Klinikum Karlsruhe tätig – zuletzt als geschäftsführender Oberarzt sowie Sektionsleiter „Fokale Therapie des Prostatakarzinoms“. „Der Lebenslauf von Herrn Garlonta zeugt von Kontinuität, Zuverlässigkeit und stetiger Weiterentwicklung“, sagte Wolfgang Schuster, Landrat des Lahn-Dill-Kreises. „Ich bin mir sicher, dass er die Weiterentwicklung der Urologischen Klinik in den kommenden Jahren aktiv mitgestalten wird. Denn unser Ziel ist es, die Abteilung weiter auszubauen.“ Der 43-Jährige ist Facharzt für Urologie und trägt die Zusatzbezeichnung „Medikamentöse Tumortherapie“.

Arzt studiert in Rumänien Humanmedizin

Victor Garlonta hat in Sibiu/Rumänien Humanmedizin studiert. Nach dem Studium praktizierte er in Rumänien, Frankreich und in Deutschland. In der urologischen Klinik des städtischen Klinikums Karlsruhe, einer der größten und bedeutendsten Urologien in Süddeutschland, legte der Mediziner seinen Schwerpunkt in der operativen und medikamentösen Therapie der urologischen Tumore – von offenen komplexen Eingriffen bis hin zu minimal invasiven Verfahren – und verfügt über die geforderte Expertise in der roboterassistierten onkologischen und rekonstruktiven Chirurgie.