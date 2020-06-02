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Dienstag, 02.06.2020 - 23:00
3 min

"Garten der Sinne" der evangelischen Kirchengemeinde Wetzlar eröffnet

Einen "Garten der Sinne" hat die evangelische Kirchengemeinde Wetzlar an Pfingsten an der Kreuzkirche in der Stoppelberger Hohl eingeweiht.

Von Lothar Rühl
An Pfingsten eröffnet die evangelische Kirchengemeinde Wetzlar ihren "Garten der Sinne" an der Kreuzkirche. Foto: Lothar Rühl

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Fotos
An Pfingsten eröffnet die evangelische Kirchengemeinde Wetzlar ihren "Garten der Sinne" an der Kreuzkirche. Foto: Lothar Rühl

An Pfingsten eröffnet die evangelische Kirchengemeinde Wetzlar ihren "Garten der Sinne" an der Kreuzkirche. Foto: Lothar Rühl

Zentrale Anlage im "Garten der Sinne" an der Kreuzkirche ist ein Barfußpfad mit angrenzendem Blumenbeet. Foto: Lothar Rühl

Zentrale Anlage im "Garten der Sinne" an der Kreuzkirche ist ein Barfußpfad mit angrenzendem Blumenbeet. Foto: Lothar Rühl

Der Gedenkgarten lädt ein, einen Stein für einen verstorbenen Angehörigen abzulegen. Foto: Lothar Rühl

Der Gedenkgarten lädt ein, einen Stein für einen verstorbenen Angehörigen abzulegen. Foto: Lothar Rühl

Der "Garten der Sinne" auf der Kirchenwiese an der Stoppelberger Hohl ist offen für alle Besucher. Foto: Lothar Rühl

Der "Garten der Sinne" auf der Kirchenwiese an der Stoppelberger Hohl ist offen für alle Besucher. Foto: Lothar Rühl

Ruhebank im "Garten der Sinne". Foto: Lothar Rühl

Ruhebank im "Garten der Sinne". Foto: Lothar Rühl

Hochbeete laden ein zum "urban gardening", also zum Pflücken. Bislang sind die Pflanzen aber noch zu klein. Foto: Lothar Rühl

Hochbeete laden ein zum "urban gardening", also zum Pflücken. Bislang sind die Pflanzen aber noch zu klein. Foto: Lothar Rühl

Der Barfußgang ist beliebt bei Kindern und Erwachsenen. Foto: Lothar Rühl

Der Barfußgang ist beliebt bei Kindern und Erwachsenen. Foto: Lothar Rühl

Eine Boulebahn lädt zum Spielen im "Garten der Sinne" ein. Foto: Lothar Rühl

Eine Boulebahn lädt zum Spielen im "Garten der Sinne" ein. Foto: Lothar Rühl

Fünf Tonnen Steine bilden das Bodenlabyrinth. Foto: Lothar Rühl

Fünf Tonnen Steine bilden das Bodenlabyrinth. Foto: Lothar Rühl

Großschach im "Garten der Sinne". Foto: Lothar Rühl

Großschach im "Garten der Sinne". Foto: Lothar Rühl

Mit Schildern sind die Pflanzen in den Beeten erklärt. Foto: Lothar Rühl

Mit Schildern sind die Pflanzen in den Beeten erklärt. Foto: Lothar Rühl

Gedenksteine im "Garten der Sinne". Foto: Lothar Rühl

Gedenksteine im "Garten der Sinne". Foto: Lothar Rühl

Rundbank im "Garten der Sinne" auf der Kirchenwiese an der Stoppelberger Hohl. Foto: Lothar Rühl

Rundbank im "Garten der Sinne" auf der Kirchenwiese an der Stoppelberger Hohl. Foto: Lothar Rühl

Labyrinth im "Garten der Sinne". Foto: Lothar Rühl

Labyrinth im "Garten der Sinne". Foto: Lothar Rühl

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