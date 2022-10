Gartenhütte in Naunheim geht in Flammen auf

Am Sonntagnachmittag steht eine Gartenhütte in der Blasbacher Straße in Naunheim in Vollbrand. Foto: Feuerwehr Wetzlar

WETZLAR - Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Sonntagnachmittag in der Blasbacher Straße in Naunheim zu einem Brand in einer Gartenhütte gekommen. Mehrere Holzstapel gingen nach Angaben der Feuerwehr gegen 16.30 Uhr in Flammen auf und standen in Vollbrand.

Das Feuer griff zudem auf einen Brennholzstapel auf dem Nachbargrundstück über, was den Einsatz laut Alexander Lotz, Pressesprecher der Feuerwehr Wetzlar, aufgrund sämtlicher sich bildender Glutnester erschwerte.

Die mehr als 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der Innenstadt, Hermannstein, Naunheim und Niedergirmes verhinderten, dass das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übersprang. Verletzt wurde bei dem rund eineinhalbstündigen Einsatz nach Angaben der Feuerwehr niemand. Die Aufklärung der Brandursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlung.