Gaspreis: Enwag Wetzlar erhöht Abschlagszahlungen

Die Kunden der Enwag müssen sich auf steigende Abschlagszahlungen für ihren Gasverbrauch einstellen. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

WETZLAR - Gaskunden der Enwag müssen sich auf höhere Abschlagszahlungen gefasst machen. Das lokale Versorgungsunternehmen hat am Freitag diesen Schritt angekündigt. Gasverbraucher sollten so vor hohen Nachzahlungen geschützt werden, begründet die Energie- und Wassergesellschaft das Vorgehen.

Abschläge würden an die neuen Preise, die durch die kommenden Gasumlagen steigen, "angepasst", heißt es in einer Pressemitteilung. Was das finanziell ausmacht, darüber sollen die Gaskunden in den kommenden Wochen in einem separaten Anschreiben informiert werden.

Bundesregierung plant Entlastungen

Die Enwag verweist in einem Atemzug darauf, dass der Bund weitere Entlastungen plane, um Endverbraucher "bei diesen erheblichen Mehrkosten von jährlich mehreren hundert Euro zu unterstützen".

Zusätzliche Kosten, um die Gasversorgung in Deutschland abzusichern, werden ab 1. Oktober bundesweit auf alle Gaskunden in Form von Umlagen verteilt. Energielieferanten wie die Enwag müssen dann für jede Kilowattstunde, die sie bei ihrer Kundschaft abrechnen, zwei neue gesetzliche Umlagen abführen: die Gasbeschaffungs- und die Gasspeicherumlage. Zusätzliche Mehrkosten entstünden zudem durch den deutlichen Preisanstieg bei der Bilanzierungsumlage. Diese Abgabe gibt es seit 2015 und wird jedes Jahr neu berechnet.

Die Gasbeschaffungsumlage wird 2,419 Cent pro Kilowattstunde netto kosten, wie die Trading Hub Europe GmbH am vergangenen Montag bekannt gegeben hat. Was die Speicherumlage kostet, steht seit diesem Donnerstag fest: 0,059 Cent pro Kilowattstunde netto.

Hinzu komme die "merkliche Erhöhung" der Bilanzierungsumlage für Haushaltskunden und Gewerbekunden um 0,570 Cent pro Kilowattstunde. Diese Umlage wird ebenfalls von den Energieversorgern für den Regelenergieausgleich gezahlt. Regelenergie wird im Gasnetz benötigt, um den Druck stabil zu halten. "Die Umlagen sind eine große Zusatzbelastung für Haushalte und Unternehmen", sagt Berndt Hartmann, Geschäftsführer der Enwag. "Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Umlagen als eine bittere Medizin bezeichnet."

Sämtliche Umlagen summieren sich auf 3,63 Cent pro Kilowattstunde brutto. Sie erhöhten die monatlichen Kosten für ein Einfamilienhaus mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 18 000 Kilowattstunden inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer um etwa 54 Euro, rechnet die Enwag vor. Pro Jahr wären das rund 650 Euro. Zur Entlastung der Verbraucher soll laut Plan der Bundesregierung aber die Mehrwertsteuer auf sieben Prozent fallen.