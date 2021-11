Gaspreis steigt, Strom bleibt stabil

Den Strompreis kann die Enwag konstant halten. Der Gaspreis steigt spürbar. Symbolfoto: Jens Büttner/dpa

WETZLAR - In den letzten Monaten haben die Energiepreise an den Börsen nur eine Richtung genommen - nach oben. Das hat auch Folgen für die Gaspreise der Energie- und Wassergesellschaft mbh (Enwag), die zum 1. Januar 2022 die Preise in allen angebotenen Wahltarifen erhöht.

"Die Energiebeschaffung ist anspruchsvoll und so teuer wie nie zuvor", informiert Berndt Hartmann, kaufmännischer Geschäftsführer der Enwag. Für den Grundversorgungstarif bei Erdgas bedeutet dies konkret, dass eine Kilowattstunde ab dem 1. Januar 2022 um 0,56 Cent brutto steigt. Bezogen auf den Durchschnittsverbrauch eines Einfamilienhauses an Erdgas in Höhe von 20 000 Kilowattstunden ergeben sich durch die Preiserhöhung Mehrkosten in Höhe von rund 9,30 Euro pro Monat.

Weltweite Nachfrage und CO2-Preis sind Kostentreiber

Grund für die gestiegenen Börsenpreise beim Erdgas ist die enorme Nachfrage, denn die Konjunktur ist weltweit nach der Corona-Pandemie wieder angesprungen. Dazu kommt, dass Energielieferanten wie die Enwag Emissionsrechte für die Menge an Kohlenstoffdioxid (CO2) kaufen müssen, die bei der Verbrennung des jeweiligen Energieträgers anfällt. Diesen CO2-Preis für fossile Brenn- und Treibstoffe hatte die Bundesregierung Anfang dieses Jahres eingeführt. Er soll Verbraucher zu einem sparsameren Verbrauch motivieren und den Umstieg auf erneuerbare Energien im Gebäude- und Verkehrssektor fördern. Ab 1. Januar 2022 klettert der Emissionspreis je Tonne auf 30 Euro.

Gute Nachrichten beim Strom: Zum Jahreswechsel senkt die Bundesregierung die EEG-Umlage. Diese Entwicklung führt dazu, dass der Energieversorger die massiv gestiegenen Kosten an der Strombörse derzeit noch weitgehend kompensieren und die gestiegenen Netzentgelte ausgleichen kann. Das bedeute, dass die Strompreise für Wetzlarer Enwag-Kunden im zweiten Jahr in Folge konstant blieben, betont Vertriebsleiter Stefan Seißler.

Nur ein Teil der Kosten ist beeinflussbar

Energieversorger haben nur einen kleinen Spielraum bei der Kalkulation der Energiepreise. Aktuell kann die Enwag nur 41 Prozent des Preises bei Gas und lediglich 25 Prozent des Strompreises durch ihren Einkauf beeinflussen. Der Rest entfällt jeweils auf staatlich bestimmte Preisbestandteile wie Steuern, Umlagen und Abgaben sowie Netzentgelte. Durch eine langfristige Beschaffungsstrategie minimiert der Energieversorger das Preisrisiko.