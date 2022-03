Gaspreise: Enwag zieht die Reißleine

Der Bruttoarbeitspreis in der Gas-Grundversorgung bei der Enwag liegt aktuell bei 7,58 Cent pro Kilowattstunde, der Grundpreis bei 164,22 Euro brutto. Bei einem Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden sind das Kosten von rund 1680 Euro im Jahr.

Nach Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lag der durchschnittliche Gaspreis für Haushalte in Einfamilienhäusern mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden Ende Januar bei 12,21 Cent pro Kilowattstunde. 2021 waren es noch 7,06 Cent. Die Beschaffungspreise für Lieferanten hätten sich von Februar 2021 bis Februar 2022 von unter zwei auf acht Cent je Kilowattstunde vervierfacht.

Der Erdgaspreis notierte am Donnerstag nach Angaben der Deutschen Börse bei rund 4,30 Euro. Vor rund einem Jahr, am 6. April 2021, wurden noch 2,22 Euro verlangt. Die Angaben bezieht sich auf die an der Börse gebräuchliche Einheit, eine Million British Thermal Units.

Laut BDEW stehen in Deutschland aktuell in 46 Untertage-Gasspeichern rund 24 Milliarden Kubikmeter Speichervolumen zur VerfügungDas sei ein Viertel der Gasmenge, die in Deutschland 2021 verbraucht worden sei. Die Speicher werden von der Gaswirtschaft privat betrieben. Die Bundesregierung plant, den Betreibern zukünftig Mindestfüllstände vorzuschreiben. (pre)