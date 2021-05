Gassigänger von Auto erfasst

Das Auto eines Golffahrers hat in Wetzlar am Dienstag einen 49-jährigen Fußgänger erfasst. Symbolfoto: dpa

WETZLAR - Der Zusammenstoß eines Golffahrers mit einem Fußgänger am Dienstagabend in der Wetzlarer Uferstraße beschäftigt Staatsanwaltschaft und Polizei. Der Fußgänger trug leichte Verletzungen davon. Die Ermittlungsbehörden suchen nach Zeugen des Unfalls.

Gegen 20.45 Uhr war ein 49-jähriger Wetzlarer zu Fuß mit seinem Hund in der Uferstraße in Richtung Bachweide unterwegs. Dort kam ihm ein offensichtlich viel zu schnell fahrendes Auto entgegen. Der Wetzlarer zog seinen Hund mit der Leine enger zu sich und forderte mit Handzeichen den Fahrer auf langsamer zu fahren.

Dennoch erfasste der Wagen den 49-Jährigen, der dadurch auf die Motorhaube und von dort zu Boden geschleudert wurde. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des Wetzlarers und brachte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Dort wurde er zunächst stationär aufgenommen - verließ jedoch später auf eigenem Wunsch die Klinik. Der Hund blieb bei der Kollision unverletzt.

Fahrer wird über Nacht in Gewahrsam genommen

Auf dem Parkplatz Bachweide befragte Zeugen gaben Hinweise auf das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs. Gegen 21.20 Uhr kehrte der Fahrer mit seinem grünen VW Golf dorthin zurück. Der 18-jährige Wetzlarer räumte den Zusammenstoß mit dem Fußgänger ein, schilderte jedoch einen anderen Ablauf der Kollision, als der Fußgänger. Er habe unter Schock gestanden und sei deswegen weitergefahren. Der 18-Jährige musste mit auf die Wache, wo er auf Anordnung eines Bereitschaftsstaatsanwaltes vernommen und erkennungsdienstlich behandelt und bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen wurde. Weiterhin ordnete der Staatsanwalt die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen, die Sicherstellung des Golfs und des Führerscheins des 18-Jährigen sowie Blutentnahmen wegen des Verdachts des Drogenkonsums sowohl beim Golffahrer, als auch beim Fußgänger an. Die Alkoholtests der beiden Beteiligten brachten negative Ergebnisse. Der 18-jährige Wetzlarer durfte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Polizeistation am Morgen wieder verlassen.

Staatsanwaltschaft und Polizei suchen Zeugen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 06441-9180.