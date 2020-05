Gastronomie erhält Corona-Checkliste

Auch der Umgang mit Chorproben ist Thema einer Besprechung zwischen Kreisverwaltung und Bürgermeistern am Mittwoch gewesen. Ergebnis: Es werde kreisweit die dringliche Empfehlung ausgesprochen, auf alle Formen der Zusammenkunft zum Singen zu verzichten. Dazu die Leiterin des Kreis-Gesundheitsamtes, Dr. Gisela Ballmann: "Das Corona-Virus wird hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion übertragen. Beim Singen in der Gruppe sind Sängerinnen und Sänger einer höheren Gefahr ausgesetzt. Man singt mit mehr Kraft, als man spricht. Die Tröpfchen fliegen weiter, alle verteilen sie zur gleichen Zeit. Selbst die Einhaltung oder sogar Vergrößerung des Mindestabstandes kommt als Maßnahme dort an ihre Grenzen."