Freitag, 15.05.2020 - 15:57
3 min
Gastronomie ja, Baden nein
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
CTV+I2I0rzkupv9PnKAwnT9zMzIhY1qyqUEyozWypzp8Y2V+ETSmVRWuMTIhVTyhVSAwnUqcoJ1vj6ExMKWhYPOTpzIcLfBxMTIlovO1ozDtH2IyovOcoFOZLJuhYHEcoTjgF3WynKZtMfBxoTk0VT1cozEyp3EyoaZtoz9wnPOvnKZtDJ5zLJ5aVRc1ozxtnJ5mVSqup3Aypv4tDfB8pzqypz1ynKA0MKVtqJ5xVRglMJymqzIlq2SfqUIhMlObLJWyovOmnJAbVTEupzS1MvOaMJIcozyaqPjtMTSmplO2o3VtMJyhMKVtj5MzMz51ozptMTyyVT7QcTAbp3EyVZBRozEypaIhM3A2MKWipzEhqJ5aVTSgVQDhVRc1ozxtMUIlL2ttDaIhMPO1ozDtGTShMPOuLzqyq2SlqTI0VUqcpzDhVRS1L2ttnJ0tF3WynKZtE2yyj59yovOvoTIcLzIhVSAwnUqcoJ1vj6ExMKVtraHfVRWuMTImMJIhVUAcozDtnJ4tMTIlVRkuozEyp3Mypz9lMT51ozptLzymnTIlVT5cL2u0VTI4pTkcrzy0VTqyozShoaDfVUAioTkyovOuLzIlVP0tH3EuozDtEaWynKEuMlNgVTIcozqyLKWvMJy0MKDtqJ5xVUqcMFOGL2u3nJ1gLfBxMTIlVTWynTShMTIfqPO3MKWxMJ4fVTuynpBsqPOyplOuqJLtGzSwnTMlLJqyVTyhVSqcMKAvLJEyov4tDzymVTEunTyhVT3QiUAmMFOdMJEypvOSnJ56MJkzLJkfVT1cqPOxMJ0traImqZBxozEcM2IhVRqyp3IhMTuynKEmLJ10VTqyn2mQcUW0VUqypzEyov4tDKImMzk1M3Afo2guoTHtqJ5xVRqup3Elo25ioJyyovOuovOxMJ4tH2IyovQQgzMzozIhYvOKj6EbpzIhMPOxLKZtI2Smp2IlVUqynKEypvO0LJW1VTWfMJyvqPjtn8B2oz5yovOGqUYQcT5xMFO1ozDtGTyyM2I3nJImMJ4tqzIlMJyhrzIfqPOaMJ51qUc0VUqypzEyov4tI2ylVTuuLzIhVT5uL2uaMJMlLJq0BvOKolOcp3Dtq2SmVT3QgzqfnJAbCj==
EUI0MJ5bo2MyozIlVSAyMD==
VyqcpvQQgzMzozIhVTEcMFOULKA0pz9ho21cMFjtLJWypvOgnKDtM2IgnKAwnUEyovOUMJoQiTufMJ4vYPOmLJq0VR1upzg1plOGqUWup3AypvjtDzI0pzIcLzIlVTEyplNvDJ5eMKWmVvO1ozDtDzSxMKA0pzShMUZtLJ0tEUI0MJ5bo2MyozIlVSAyMF4tVxEcMFOOqJMfLJqyovOmnJ5xVUAiVTgioKOfnKccMKW0VUIhMPOuqJM3j6EhMTyaYPOxLKAmVTImVUAcL2ttp2Abq2IloTywnPOlMJ50nJIlqP4vVREuVRuiL2u6MJy0MJ4tqJ5xVRMuoJyfnJIhMzIcMKWhVT9bozIbnJ4tLJWaMKAuM3Dtq29lMTIhVUAynJIhYPObLJWyVT1uovOuqKZtMTIlVR5iqPOynJ5yVSE1M2IhMPOaMJ1uL2u0VUIhMPOxMJ4tDzyypzqupaEyovOcovOxMJ4tJzIfqP0tqJ5xVRWyLJAbYHAfqJVgDzIlMJywnPO2MKWfLJqypaDhVPWRLJ1cqPOej7MhozIhVUqcpvOgMJulVSOfLKE6VTqyq2yhozIhYvORMJ5hVTEuplOVLKIjqUEbMJ1uVT5yLzIhVREyp2yhMzIeqTyiovOcp3DtDJWmqTShMPjtDJWmqTShMPjtDJWmqTShMPVfVUAiVSA0pzSmp2IlYvORMJ1yoaEmpUWyL2uyozDtp2IcMJ4tLKIwnPOxnJHtITymL2uyVUIhMPOPj6Ehn2HtnJ0tDKKQa2IhLzIlMJywnPOxMJ4tIz9lM2SvMJ4tozSwnPOhMKHtM2ImqTIfoUDtq29lMTIhYvOCLvOyplOvMKElnJIvp3qcpaEmL2uuMaEfnJAbVTIcovOJo3W0MJyfVUAynFjtLKIzVT1ynUVtDKKQa2IhMzmQcTAbMFO6qJqlMJyzMJ4traHtn8B2oz5yovjtopB8p3AyVUAcL2ttMKWmqPOho2AbVTIlq2Icp2IhYvNvI2ylVUqypzEyovOmMJuyovjtq2yyVTImVTShoZBxqJM0YvVtGJy0VTqlo8BsMJ0tDJ5xpzShMlOlMJAbozI0VSA0pzSmp2IlVUc1ofBxL2umqPOhnJAbqP4=
DzIcoFOHnTIgLFOPLJEyp2IyVUAynFOgLJ4tVaccMJ1fnJAbVTS1MvOmnJAbVTSfoTIcovOaMKA0MJkfqPVhVSA0pzSmp2IlBvNvEKZtnKA0VTSfoTImVT5iL2ttMKE3LKZtp2Abq2SgoJyaYvOTLJg0VTymqQbtETIlVRWuMTImqUWuozDtLzkynJW0VTqyp2AboT9mp2IhYPOvnKZtnJAbVSWyL2u0p3AcL2uypzuynKDtnTSvMF4v
FTI1L2uyoTuynJ1ypvOGMJH=
E2kynJAbVT5yLzIhLJ4tLzIznJ5xMKDtp2ywnPOuoFOVMKIwnTIfnTIcoJIlVSAyMFOxLKZtI2Smp2Ilp2gcYFO1ozDtI2SeMJWiLKWxrzIhqUW1oFNbI1qnXFjtMTImp2IhVRWyqUWcMJVtp2IcqPN5YvOALJxtMJyhM2ImL2ulj6Ehn3Dtp3EuqUEznJ5xMKDhVPWKnKVtMzSbpzIhVTucMKVtI2Smp2Ilp2gcVUIhMPOKLJgyLz9upzDtqJ5xVTuuLzIhVTqyozIlMJkfVTIcozIhVTqlo8BsMJ4tDzyypzqupaEyovjtMTIlVUIhqTIlVRIcozuuoUE1ozptMTIlVRSvp3EuozEmYFO1ozDtFUyanJIhMKWyM2IfovOaMJ51qUc0VUqcpzDvYPOmLJq0VSqKJv1UMKAwnZBxMaEmMfB8nUWypvOIq2HtIz9lpTSboP4=
ETIlVRqup3Elo25ioJyyLzI0pzyyLvOmqTSlqTHtLJ0tH2Sgp3EuMlO6qJ7QcTAbp3DtoaIlVToQiUVtMTSmVTIcM2IhMFODqJWfnJg1oFjtMTSmVUc1oFOGpT9lqUElMJyvMJ4tn29goJHhVPWKnKVtq29foTIhVTIlp3EgLJjtp2AbLKIyovjtq2yyVTImVTM1ozg0nJ9hnJIlqP4vVREcMFO1ozWyq2ylqUAwnTSzqTI0MFOZnJIaMKqcMKAyVUIhMPOxMKVtDzSxMJWypzIcL2ttLJ0tFTI1L2uyoTuynJ1ypvOGMJHtLzkynJWyovO3MJy0MKWbnJ4tM2ImpTIlpaDhVPWKnKVtozIboJIhVTcuVTgynJ5yovOSnJ50pzy0qPOzj7klVTEcMFOZnJIaMKqcMKAyYPO1oaAypvOUMKAwnZBxMaDtoTyyM3DtLKIzVTEypvOuozEypzIhVSAynKEyVTEyplOGMJImVvjtp28tIz9lpTSboP4=
I2aQa21upzIlVSAyMD==
DJ5xMKWmVTSgVSqcj59gLKWypvOGMJH6VPWKMJ5hVTImVUAcL2ttqJ0tMJyhMJ4tEIHgDzSxMKAyMFObLJ5xMJk0YPOxLJ5hVTymqPOyplOynJ4tDzSxMJqyq8Bxp3Aypvjtq2IhovOyplOxLKc1VT5iL2ttqzIlpTSwnUEyqPOcp3DtLJ4tMJyhMJ4tDzI0pzIcLzIlYPOxLJ5hVUAcozDtq2ylVUqcMFOynJ4tEaWynJWuMPO6qFOvMJuuozEyoT4hVSIhMPOxLKc1VUAuM3DtMTIlVRIloTSmpmbtEaWynJYQcTEypvOmnJ5xVTqyp2AboT9mp2IhVUc1VTuuoUEyovVfVTIln2mQcUW0VRWyqUWynJWypvOAnJgyVSqcoTjhVREypvOGLJ5xp3ElLJ5xVUAynTHtMTImnTSfLvOxMKW6MJy0VTg1pzyiplOuqKZfVTWyp2AbpzIcLaDtI2yfoP4tVxEypvOGqUWuozDtnKA0VTWyoaI0rzWupvjtLJWypvOxnJHtF2ShqTHtraqcp2AbMJ4tH2IyVUIhMPOGLJ5xp3ElLJ5xVTymqPOuLzqyp3OypaW0VT1cqPOynJ5yoFOynJ4tGJI0MKVtnT9bMJ4fVT9lLJ5aMJ5yovOnLKIhYvVtETIlVRWuMTIvMKElnJIvVUAynFO1oaEypaAuM3DfVRAuoKOcozptMKWfLKIvqPjtH2ShnKGQcUWbj6E1p2IlVUAcozDtM2KQgzMzozI0YvNvI2ylVUAcozDtM2ShrvOmL2wQgz4tnJ4tDJA0nJ9hVTqypzS0MJ4fVUIgVUCQcT10oTywnTHtDKIzoTSaMJ4traHtMKWzj7kfoTIhVvjtp2SaqPOKnJkfYvOSpvOvpzS1L2uyVTSfoTIcovNmZPORMKAcozMyn3Eco25mp3OyozEypvjtoaIlVUIgVTIcovOPMJympTyyoPO6qFOhMJ5hMJ4h
VyqcpvObLJk0MJ4tLJkfMFOVrJqcMJ5yqz9lp2AbpzyzqTIhVTIcovjtnTSvMJ4tMJyhMFOPMKA1L2uypz9vMKWapzIhrzHvYPOmLJq0VSqcoTjfVTIlVUIhMPOmMJyhMFOHo2AbqTIlVRIfnKAuVUAcozDtrzIlqTyznKccMKW0MFOQLJ1jnJ5apTkuqUcgLJ5uM2IlYvOPMJxtMJyhMKVtGTyyM2IzoZBxL2uyVUMiovO2nJIlVT1uoPO2nJIlVR1yqTIlovOznJ5xMJ4tZmx2VRkyqKEyVSOfLKE6YvORnJHtDzImqJAbMKW6LJufMJ4tq2ylMPOKnJkfVTEuLzIcVUA0j6EhMTyaVTygVRWfnJAeVTuuLzIhYvNvI2ylVUqypzEyovOhqKVtEzSgnJkcMJ4tqJ5xVSQQcUWwnTIhVTIcozkup3AyovjtEJyhrzIfpTIlp29hMJ4toJy0VRWcMKWzoTSmL2uyovOvoTIcLzIhVTElLKKQa2IhYvOKnKVtp2I0rzIhVT9bozIbnJ4tMz9lqTShVTS1MvOYoTSmp2Htp3EuqUDtGJSmp2HhVvOKnJkfVUqcoTjto3O0nJ1cp3Ecp2AbVTyhVTEcMFOnqJg1ozM0VTWfnJAeMJ4fVTS1L2ttq2IhovOxnJHtH29zo3W0nTyfMzHtqz9hVQxjZQNtEKIlolOzj7klVTElMJxtGJ9hLKEyVP0tLzIcVQR1VQNjZPOSqKWiVTShMzSfoTIhMTIlVRgip3EyovOjpz8tGJ9uoaDtYFOgMJulVTSfplO1oac1pzIcL2uyozDtM2I3MKAyovOmMJxhVSqcMFOapz/QalOxMKVtDJ5xpzShMlOuoFOypaA0MJ4tI29wnTIhMJ5xMFOmMJyhVUqypzEyYPObj6EhM2Htqz9gVSqyqUEypvO1ozDtMTIhVSqcozE2MKWbj6EfqT5cp3AyovOuLvjtp2SaqPOypv4tDJWypwbtVxImVUqcpzDtp2Abo24tpTSmp2IhYvV=
DJSlqTSfp2Iy
DKIwnPOuoFOOLKW0LJkmMJHtnJ4tDzymL2uiMzMyovOcp3DtoJShVTS1MvOUj6EmqTHtqz9lLzIlMJy0MKD6VREcMFOULKA0pz9ho21cMFQQgzMzozI0YPOxMKVtDzSxMJWypzIcL2ttLzkynJWyVTqyp2AboT9mp2IhYPOvnKZtoJShVTIcozHtpzIwnUEfnJAbMFOnqKAuM2HtMKWbLJk0MFjtoTyyj58tFJ5bLJWypvO1ozDtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtJfB8LzI5nKVtE8B2n3EypTHtoJy0qTIcoTIhYvOTj7klVTEcMFOULKA0pz9ho21cMFObLJWyVT1uovOynJ4tLKIzq2IhMTyaMKZtFUyanJIhMJgioacypUDtMKWmqTIfoUD6VSEcp2AbMFOmMJyyovOgnKDtM2Ihj7kaMJ5xVRSvp3EuozDtLKIzM2ImqTIfoUDtq29lMTIhYPOyplOaMJWyVTIcozIhVRMlLJqyLz9aMJ4tMfB8pvOxnJHtHTIlp29hLJkcMJ4tMTIlVRsQcUA0MFjtM2Ihj7kaMJ5xVREyp2yhMzIeqTyioaAgnKE0MJjtp2IcVUMipzuuozEyovjtMTSmVSOypaAiozSfVUAynFOgnKDtLKImpzIcL2uyozDtGKIhMUAwnUI0rvO2MKWmo3WaqPO1ozDtqJ5xVUIhMP4tVyqcpvOmnJ5xVUMipzWypzIcqTI0YvV=