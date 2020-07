Gasumstellung kurz vor dem Abschluss

Ein Monteur mit einer L- (l.) und einer H-Gasdüse. Im Netzbereich der Wetzlarer Enwag müssen rund 16 000 Geräte auf den energiereicheren Brennstoff umgestellt werden. Foto: Enwag

Wetzlar/Leun/Asslar/

Solms (red). Es ist der Endspurt eines umfangreichen Projekts: Die Enwag Energie- und Wassergesellschaft mbh mit Sitz in Wetzlar stellt derzeit Gasgeräte in Leun, in den Aßlarer Stadtteilen Werdorf und Berghausen sowie in den Solmser Stadtteilen Burgsolms und Oberndorf um. Herde, Boiler und Co. werden fit gemacht, damit ab 14. Juli das neue Gas fließen kann.

Seit Herbst 2018 hat der Energieversorger Schritt für Schritt das gesamte Netzgebiet auf das hochkalorische Erdgas vorbereitet, zuletzt Wetzlar, Aßlars Kernstadt und Klein-Altenstädten. "Seit 3. Juni fließt dort das neue Gas. Die Umstellung verlief - ebenso wie bei den Etappen zuvor - absolut reibungslos", resümiert Detlef Stein, technischer Geschäftsführer der Enwag. Die Termine für die Geräteumstellung koordiniert das Erdgasbüro in Herborn. Alle Besitzer von Gasgeräten werden rechtzeitig kontaktiert.

Die Umstellung von L-Gas (Low calorific gas) auf H-Gas (High calorific gas) ist ein Großprojekt der deutschen Gaswirtschaft und unterliegt einem strengen Zeitplan, der auf behördlichen Vorgaben basiert. Das neue H-Gas hat einen höheren Brennwert. "Es ist sehr wichtig, dass alle Geräte angepasst werden, sonst muss die Erdgasversorgung unterbrochen werden", sagt Detlef Stein. 40 Monteure sind derzeit unterwegs, um die letzten Anpassungen vorzunehmen. Oft sei mit dem Tausch einer Düse schon alles erledigt. Nur einige wenige Geräte könnten nicht angepasst werden. Detlef Stein appelliert an die Besitzer dieser Brenner, die bereits mehrfach angeschrieben und informiert wurden: "Bitte nehmen Sie diese Geräte spätestens am 13. Juli vom Netz! Denn bei Weiterbetrieb können Schäden auch über das Gerät hinaus entstehen."

Fast alle der betroffenen 16 000 Geräte umgerüstet

Rund 16 000 Geräte im Netzgebiet der Enwag müssen angepasst werden, ein Großteil davon ist nun erledigt. Manche können allerdings erst nach dem 14. Juli umgerüstet werden. "Ein hoher logistischer Aufwand, der exakte Planung erfordert", sagt der Enwag-Geschäftsführer.

Das Erdgasbüro in Herborn kontaktiert die Enwag-Netzkunden einige Tage im Voraus für einen Termin zur Anpassung des jeweiligen Gasgeräts. Die Mitarbeiter sind erreichbar unter Telefon 0 27 72 -50 24 20.

Unter www.enwag.de/erdgasumstellung hat der Energieversorger alles Wichtige zusammengefasst.