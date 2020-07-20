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Montag, 20.07.2020 - 13:30
5 min

Gayle Tufts war in Wetzlar great again

Die Entertainerin Gayle Tufts hat in Wetzlar in bestem Denglisch und mit viel Humor die Eigenheiten von Amerikanern und Deutschen herausgearbeitet. Es gab viel zu lachen und bissigen Spott beim ersten Open Air im Rosengärtchen.

Von Christian Lademann
Foto: Christian Lademann

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Fotos
Foto: Christian Lademann

Foto: Christian Lademann

Gayle Tufts (rechts) und Marian Lux am Klavier (links) Foto: Christian Lademann

Gayle Tufts (rechts) und Marian Lux am Klavier (links) Foto: Christian Lademann

Freilichtbühne Rosengärtchen unter Corona-Bedingungen: Viele Plätze mussten wegen der Abstandsregelungen freibleiben. Foto: Christian Lademann

Freilichtbühne Rosengärtchen unter Corona-Bedingungen: Viele Plätze mussten wegen der Abstandsregelungen freibleiben. Foto: Christian Lademann

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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