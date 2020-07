Gebetsrufe im Wetzlarer Bodenfeld sorgen für Irritationen

Wer sich am Freitagmorgen auf dem Sportplatz im Wetzlarer Bodenfeld getroffen hat, ist derzeit noch unklar. Schilderungen von Anwohnern und Spaziergängern zufolge dürfte es sich um eine Gebetsversammlung gehandelt haben. Am Freitag hat das muslimische Opferfest begonnen, das höchste islamische Fest. Symbolfoto: Pascal Deloche/dpa,

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (kel). Weltweit feiern Muslime seit Donnerstag das Opferfest - auch in Wetzlar. Allerdings sorgte ein nichtangemeldetes Treffen von mindestens 50 Personen auf dem Sportplatz im Bodenfeld für Irritationen.

Gegen 8.45 Uhr waren Gesänge und Gebetsrufe rund um den Sportplatz hinauf Richtung Kalsmunt zu hören, wie Leser dieser Zeitung der Redaktion meldeten. Anwohner hatten auch die Polizei in Wetzlar zunächst über Lärm, der sich in der Folge aber als Gesang entpuppte, informiert. Im Hinblick auf das islamische Opferfest, das am Freitag begonnen hat, habe die Polizei die Angelegenheit an das Wetzlarer Ordnungsamt weitergegeben, ohne dass es zu einem Polizeieinsatz kam oder eine Streife vor Ort sein musste. Dass die Gebetsrufe so weit zu hören waren, dürfte daran gelegen haben, dass auch eine Lautsprecher-Anlage verwendet wurde, die bereits am Morgen auf dem Sportplatz aufgebaut wurde.

Überrascht war man auf Nachfrage bei der Stadt Wetzlar, denn die wusste nichts von der Veranstaltung auf dem Fußballplatz, der der Stadt gehört. Weder beim Ordnungsamt, noch beim für den Platz zuständigen Sportamt sei etwas bekannt.

Pressesprecher Eckhard Nickig teilte mit, dass eine Gebetsversammlung grundsätzlich keiner Genehmigung bedarf. Hinweise darauf, dass eine Lärmbelästigung vorlag, seien beim Ordnungsamt bis dato nicht eingegangen. Das Amt prüfe allerdings, wer hinter der Versammlung stehe und ob eine unberechtigte Nutzung des Sportplatzes vorlag.

Auch bei der Sportgemeinschaft Blau-Weiß Wetzlar, die direkt am Sportplatz im Bodenfeld ihr Vereinsheim hat, zeigte man sich überrascht. "Die Polizei hat heute Morgen bereits angerufen und gefragt, ob ich etwas von der Versammlung weiß", teilte Braco Topic, von der SG Blau-Weiß auf Nachfrage mit, allerdings wisse auch er von keiner Veranstaltung rund um das Vereinsheim.

Offen bleibt daher die Frage, wer sich am Freitagmorgen auf dem Sportplatz zum vermeintlichen Gebet getroffen hat.