Geburten unter Corona-Bedingungen: Welche Regeln gelten?

WETZLAR/DILLENBURG/GIESSEN /LICH - Corona ist im Alltag vieler momentan kein Thema - trotz erneut steigender Infektionszahlen. Anders sieht es auf den Geburtsstationen aus: In den Krankenhäusern in Wetzlar, Gießen und Lich herrschen weiter teils strenge Regeln. Das reicht von der Anwesenheit der Väter bei der Geburt bis hin zu Besuchszeiten von Verwandten und Geschwisterkindern. Ein Überblick.

In den Lahn-Dill-Kliniken - in Wetzlar und Dillenburg wurden im vergangenen Jahr 1239 Kinder und 2022 bislang 563 Kinder geboren - dürfen Entbindende von ihrem Partner beziehungsweise einer Begleitperson bei der Geburt begleitet werden. "Die Begleitperson darf allerdings nicht wechseln. Ab wann sie dazu kommt, besprechen die Hebamme und die Schwangere miteinander. Oftmals möchten die Frauen zu Anfang lieber noch einmal den Kreißsaal verlassen und etwas spazieren gehen oder versuchen, etwas zu schlafen. Sobald die Entbindende aber einen Betreuungsbedarf durch die Hebamme hat, und somit den Kreißsaal nicht mehr verlässt, wird die Begleitperson informiert", sagt Pressesprecherin Stefanie Mohr.

Schwangere würden bei der Aufnahme auf Covid per Schnell- und PCR-Test getestet, die Begleitperson per Schnelltest - es sei denn, sie habe einen gültigen Test dabei. Die Begleitperson dürfe zunächst bis zur Verlegung von Mutter und Kind auf die Wochenbettstation im Kreißsaal bleiben. "Sollte ein Familienzimmer gewünscht sein, geht die Begleitperson mit auf Station", so Mohr.

"Mit diesen Vorgaben möchten wir die sensible Personengruppe und insbesondere die Säuglinge vor einer Infektion schützen." Stefanie Mohr,

Sprecherin der Lahn-Dill-Kliniken

Momentan sei pro Patient nur ein Besucher täglich zugelassen, "um in den Patientenzimmern die Anzahl der Personen weiterhin klein zu halten", erklärt Mohr weiter. Aktuell dürften Geschwisterkinder nicht zu Besuch kommen. Grund: "Kindern fällt es in den meisten Fällen sehr schwer, eine FFP2-Maske konsequent zu tragen. Erfahrungsgemäß werden zudem die Testungen bei Kindern nur im vorderen Nasenbereich durchgeführt und sind somit ungenauer. Mit diesen Vorgaben möchten wir die sensible Personengruppe und insbesondere die Säuglinge vor einer Infektion schützen", so Mohr.

Die Regeln der Geburtsklinik unterschieden sich nicht von denen des restlichen Klinikums: Besuche würden unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus gestattet, es werde ausschließlich ein zertifizierter negativer Test benötigt. Im ganzen Haus herrsche zudem FFP2-Maskenpflicht. Eine Ausnahme gebe es jedoch für die wehende Frau während der Geburt: Sie muss im Kreißsaal keine Maske tragen. Dafür treffe das Personal entsprechend höhere Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel das Tragen einer FFP3-Maske.

Und was gilt für eine Schwangere, die positiv ist, wenn die Geburt beginnt? "Prinzipiell ist eine Entbindung bei uns ab der 36+0 Schwangerschaftswoche, unabhängig vom Covid-Status, möglich. Es ist allerdings ratsam, bei ausgeprägter Symptomatik, wie zum Beispiel Atemnot, ein Haus mit Kinderklinik vorzuziehen", sagt Mohr. "Sollte sich ein Geburtsbeginn abzeichnen, wäre es schön, wenn sich die Schwangere telefonisch in unserem Kreißsaal melden könnte. Es werden dann Vorbereitungen getroffen - zum Beispiel kommt eine zweite Hebamme ins Haus, der Kreißsaal wird vorbereitet -, damit die Entbindung für alle Beteiligten entspannt und sicher verlaufen kann."

Im Gießener Uniklinikum werden jedes Jahr rund 1600 Kinder auf die Welt gebracht. Seit Ausbruch der Pandemie hat sich das Prozedere auch hier für alle Beteiligten stark verändert. Vor der Entbindung dürfen die werdenden Mütter zu ambulanten Terminen nur bei "dringender Notwendigkeit" von einer Person begleitet werden, teilt Pressesprecher Frank Steibli mit und nennt als Beispiele Seh- oder Gehbehinderungen sowie Übersetzungstätigkeiten. Zugelassene Begleitpersonen müssen zudem einen negativen Antigenschnelltest vorzeigen, der nicht länger als 24 Stunden zurückliegt. "Ganz unabhängig davon, ob die Personen geimpft, genesen oder geboostert sind", betont Steibli.

Während der Geburt dürfe ebenfalls eine Vertrauensperson anwesend sein. Wenn es die Zeit im Vorfeld nicht zulasse, könne der benötigte Corona-Test auch in der Abteilung vorgenommen werden. Der Impf- beziehungsweise Genesenenstatus sei während der Geburt irrelevant, das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Nach der Entbindung dürfen die Väter oder andere Angehörige die Mutter und das Kind zwischen 14 und 17 Uhr für eine Stunde (Gynäkologie) beziehungsweise drei Stunden (Neugeborenenstation) mit tagesaktuellem Antigen-Schnelltest und FFP2-Maske besuchen. "Es kann aufgrund der aktuellen Lage nur ein Besuch pro Patientin pro Tag gestattet werden", so Steibli. Geschwisterkinder dürfen die Klinik nicht betreten.

Zusatzbelastung für die Mitarbeiter

Am St.-Josefs-Krankenhaus Balserische Stiftung Gießen sind die Regeln ähnlich: Vertrauenspersonen benötigen einen negativen Schnelltest und müssen eine FFP2-Maske tragen, wenn sie während oder nach der Geburt anwesend sein wollen. Kinder dürfen die Klinik nur betreten, wenn sie mindestens 16 Jahre alt sind, sagt Pressesprecherin Annina Müller. Begründung: Kinder erkrankten häufiger symptomlos an Corona. "Nach der Geburt können die Väter für maximal drei Stunden am Tag zu Besuch kommen. Zusätzlich ist ein weiterer Besucher für bis zu zwei Stunden zugelassen."

In der Asklepios Klinik in Lich gilt: "Die werdenden Mütter dürfen bei der Geburt von einer erwachsenen Person begleitet werden", teilt Olga Garder, die Sektionsleiterin Geburtshilfe an der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, zu den aktuellen geltenden Corona-Regelungen mit. Im Unterschied zu den beiden Gießener Kliniken ist in Lich die Besuchszeit pro Tag jedoch auf eine Stunde begrenzt. Wie am UKGM oder dem Katholischen können aber auch in Lich Familienzimmer gebucht werden. Somit können die Begleitpersonen permanent bei der frischgebackenen Mutter bleiben.

Weiterer Unterschied zu den beiden Gießener Kliniken: In Lich müssen lediglich Besucher einen negativen Schnelltest vorweisen, die nicht genesen beziehungsweise nicht geimpft sind.

Aus anderen Regionen berichten Mütter, dass die Besuchseinschränkungen mitunter eine erhebliche Zusatzbelastung für die Mitarbeiter bedeute, da sie sich mehr um die Neugeborenen kümmern müssten. Das UKGM sowie die Asklepios-Klinik in Lich wollen das nicht bestätigen, das St.-Josefs-Krankenhaus räumt dies jedoch ein. "Bei uns dürfen die Väter glücklicherweise drei Stunden pro Tag kommen. Aber selbst drei Stunden gehen schnell rum, sodass unser Pflegepersonal mehr Belastung bei der Versorgung des Neugeborenen erfährt." Zudem gebe es immer wieder Diskussionen mit Besuchern bezüglich der Einhaltung der Besucherregelung. Auch das führe zu mehr Belastung beim Pflegepersonal.