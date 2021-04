2 min

Gedenken an Corona-Tote: Hinter jeder Zahl steht ein Mensch

Auch in Wetzlar wird am Sonntag an die Corona-Toten erinnert: Oberbürgermeister Manfred Wagner und Vertreter der Religionsgemeinschaften gedenken ihrer in kleinster Runde.

Von Christian Keller Redakteur Wetzlar