3 min

Gefälschte Impfpässe auch in Wetzlarer Apotheken vorgelegt

Ein digitaler Impfnachweis ist auch bei Nicht-Geimpften begehrt. Um an ein solches Zertifikat zu gelangen, werden gefälschte Impfpässe in Apotheken vorgelegt - auch in Wetzlar.

Von Olivia Heß Redakteurin Wetzlar