Gegen das Kneipensterben in Wetzlar

WETZLAR - (red). Eine von 503 Personen unterschriebene Petition mit dem Titel „Das Sterben der kulturellen Freizeitgestaltung in Wetzlar verhindern“ hat die Wetzlarer Bürgerin Mirka Schneck am Dienstag im Rathaus an Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) übergeben.

Anlass war die Schließung von Kneipen und Tanzklubs wie dem „Gaudi“, „Poco“ oder „Ebene 3“. Dies bedeute einen Verlust an Attraktivität bei der kulturellen Freizeitgestaltung für Wetzlar, der Einheimische wie auch Touristen betreffe.

Oberbürgermeister Wagner dankte für die Initiative und wertete sie als positives Signal einer engagierten Stadtgesellschaft. Er lud die Initiatorin ein, im kommenden Jahr bei Workshops zum Projekt Kulturleitlinien mitzuwirken, wo es auch um die Frage gehe, wie eine vielfältige Kulturlandschaft gefördert und erweitert werden könne.