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Sonntag, 22.03.2020 - 19:30
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Gegen den Pflegenotstand hilft nur Anwerben im Ausland

40 000 Stellen für Pflegekräfte sind in Deutschland unbesetzt, gerade in der Corona-Krise hat das fatale Folgen. Das Sprachportal in Wetzlar wirbt seit einigen Monaten Pflegekräfte aus Albanien für Kliniken und Heime an. Doch jetzt herrscht Einreisestopp.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar

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REGELN FÜR DIE ANWERBUNG

Die Auswahl der Anwerbeländer für Pflegekräfte erfolgt anhand mehrerer Kriterien: Sie dürfen nach den Maßstäben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) selbst keinen Mangel an Pflegekräften haben, zudem müssen die Herkunftsländer ihr Einverständnis zur Personalrekrutierung in einem bilateralen Abkommen mit Deutschland erklären.

Die Pflegeausbildung in dem jeweiligen Land muss mit der in Deutschland vergleichbar sein, um die notwendige Anerkennung des ausländischen Berufsabschlusses zu ermöglichen.

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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