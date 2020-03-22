Sonntag, 22.03.2020 - 19:30
5 min
Gegen den Pflegenotstand hilft nur Anwerben im Ausland
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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REGELN FÜR DIE ANWERBUNG
Die Auswahl der Anwerbeländer für Pflegekräfte erfolgt anhand mehrerer Kriterien: Sie dürfen nach den Maßstäben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) selbst keinen Mangel an Pflegekräften haben, zudem müssen die Herkunftsländer ihr Einverständnis zur Personalrekrutierung in einem bilateralen Abkommen mit Deutschland erklären.
Die Pflegeausbildung in dem jeweiligen Land muss mit der in Deutschland vergleichbar sein, um die notwendige Anerkennung des ausländischen Berufsabschlusses zu ermöglichen.
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