5 min

Gegen den Pflegenotstand hilft nur Anwerben im Ausland

40 000 Stellen für Pflegekräfte sind in Deutschland unbesetzt, gerade in der Corona-Krise hat das fatale Folgen. Das Sprachportal in Wetzlar wirbt seit einigen Monaten Pflegekräfte aus Albanien für Kliniken und Heime an. Doch jetzt herrscht Einreisestopp.

Von Steffen Gross Redakteur Wetzlar