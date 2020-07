Geist und Körper zugleich trainieren

Frauen beim Feldenkrais im Labyrinth: Übungen im Freien sollen das Körpergefühl stärken. Foto: Louisa Wehlitz

WETZLAR. Geist und Körper gleichzeitig trainieren: Das verspricht die Feldenkrais-Methode. Im Rahmen der Labyrinthwoche in der Wetzlarer Colchester-Anlage hat Feldenkrais-Lehrerin Susanne Raabe nun einen Kurs im Freien angeboten.

Der Name der Methode geht zurück auf den israelischen Ingenieur und Judolehrer Moshé Feldenkrais, der hunderte Lektionen entwickelt hat. Jede dauert etwa 45 Minuten und behandelt einen Teil der Beweglichkeit. So gebe es beispielsweise eine ganze Lektion zum Thema Drehung, die alle Teile des Körpers miteinbezieht, erläutert Raabe.

Die unterschiedlichen Lektionen sollen den Teilnehmern alltägliche Bewegungsabläufe bewusst machen und optimieren. Das soll eine körperliche und geistige Verbesserung mit sich bringen. Dabei treffe Feldenkrais jeden Menschen individuell - abhängig vom derzeitigen Zustand der Person.

Sitzen und Stehen führt zu antrainierter Körperhaltung

Die Ideologie hinter der Methode sei spielerisch und ohne Leistungszwang. "Viele Menschen mögen stattdessen aber lieber ein konkretes Ziel", sagt Raabe.

Ausprobieren konnten die acht Kursteilnehmerinnen nun eine Lektion speziell für Oberarme und oberen Brustkorb. Offiziell heißt die Lektion anders, aber Raabe nennt sie lieber "Moving from the heart", weil der Oberkörper dabei im Fokus stehe, der beim Gehen normalerweise stark vernachlässigt werde.

"Normal finden viele Feldenkrais-Lektionen im Liegen statt, denn dann ist der Körper offener, um neue Bewegungsmuster auszuprobieren", erklärt Raabe. Im Stehen oder Sitzen nehme jeder schließlich seine antrainierte Körperhaltung ein.

Bereits seit sieben Jahren bietet Raabe Feldenkrais-Kurse bei der Veranstaltungswoche des Labyrinth-Projekts in Wetzlar an. Weitere Kurse gibt sie an den Volkshochschulen in Wetzlar und Marburg-Biedenkopf.

Das nächste Feldenkrais-Angebot der Labyrinthwoche findet am Freitag, 17. Juli, von 10.30 bis 11.30 Uhr statt. Interessierte können an den Programmpunkten der Labyrinthwoche jeweils kostenlos teilnehmen.