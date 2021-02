Gelbe Säcke haben in Wetzlar ausgedient

Machen gemeinsam die Klappe auf: Oberbürgermeister Manfred Wagner (links) und Umweltdezernent Norbert Kortlüke nehmen am Donnerstag die beiden neuen gelben Tonnen fürs Rathaus in Empfang. Die Auslieferung der Gefäße in der Stadt ist mittlerweile zu zwei Dritteln abgeschlossen. Die Behälter ersetzen die gelben Säcke. Foto: Pascal Reeber