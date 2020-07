Geldspritze für Hospiz und Klinik

Karl Schäfer (l.) übergibt 1300 Euro aus dem Erlös seiner Geburtstags-Spendenaktion an Professor Martin Brück. (Foto: Michael Bender)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR-DUTENHOFEN - (mbe). Der Dutenhofener Karl Schäfer hat Ende Juni in seinem Geburts- und Heimatort seinen 90. Geburtstag gefeiert. Anstelle von Geschenken hatte er um Geldspenden gebeten. Einen Teil der ihm zugedachten Summe in Höhe von 1300 Euro überreichte er jetzt im Wetzlarer Krankenhaus an den Leiter der Kardiologie, Professor Martin Brück. Der zeigte sich hocherfreut und nahm die Spende, von der die Patienten profitieren werden, dankbar entgegen. Schäfer selbst hat die Abteilung noch sehr gut in Erinnerung, da er im Jahr 1996 von Brücks Vorgänger Professor Cramer dort behandelt worden war.

Weitere Spende unterstützt „Charlie & Lotte“

Den zweiten Teil der Geburtstagsspende in Höhe von 800 Euro hat Karl Schäfer dem Wetzlarer Hospiz zugedacht. Dessen Leiterin Monika Stumpf freute sich bei der Übergabe sehr über den Betrag. Sie betonte, dass gerade das Kinderhospizprojekt „Charlie & Lotte“ sich ausschließlich über Spenden finanziere.