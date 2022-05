Gemeinsam Christus begegnen wollen im Rahmen der ökumenischen Woche die Organisatoren (v.l.) Björn Heymer, Norbert Hark und Tilo Linthe. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

WETZLAR - "Christen eint das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Herrn der einen Kirche - in versöhnter Verschiedenheit", sagt Björn Heymer, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Wetzlar, Bezirk Dom. "Wenn wir aufeinander zugehen und die unterschiedlichen Glaubensweisen in den Kirchen kennenlernen, finden wir auch Jesus - überraschend und neu."

Der im vergangenen Jahr in Frankfurt geplante ökumenische Kirchentag konnte aus Pandemie-Gründen nur sehr eingeschränkt präsent stattfinden. Daher ist in Wetzlar und der Region in diesem Jahr zwischen Pfingsten und dem Trinitatis-Sonntag, 3. bis 12. Juni, eine "Ökumenische Woche" mit gut 20 Veranstaltungen für Menschen aller Konfessionen und Generationen geplant.

Unter dem Thema "Gemeinsam Christus begegnen" geht es darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, zusammen zu feiern und viel Zeit gemeinsam zu verbringen.

"Die Vorbereitung der ökumenischen Woche hat schon gezeigt, wie gut ökumenische Zusammenarbeit sein kann", sagt Norbert Hark, Diakon der katholischen Pfarrei Unsere Liebe Frau Wetzlar. "Die ökumenische Woche ist ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit aller Kirchen und Gemeinden", ergänzt Tilo Linthe, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Wetzlar (Baptisten).

Veranstalter sind der katholische Bezirk Wetzlar, die katholische Pfarrei Unsere Liebe Frau Wetzlar und die evangelische Kirchengemeinde Wetzlar, Bezirk Dom. Der Evangelische Kirchenkreis an Lahn und Dill mit weiteren Gemeinden und Arbeitskreisen und die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Wetzlar beteiligen sich an der ökumenischen Woche.

Zentrale Veranstaltung ist ein Fest auf dem Domplatz am Pfingstmontag, 6. Juni, beginnend mit einem Gottesdienst ab 10.30 Uhr. Der Gottesdienst am Trinitatis-Sonntag, 12. Juni, um 14.30 Uhr auf dem Altenberg mit dem Schriftsteller und Kabarettisten Pfarrer Fabian Vogt bildet den Abschluss.

Ökumene mit aktuellen Themen verbinden

Die Veranstalter wollen deutlich machen, wie Ökumene in Verbindung mit aktuellen gesellschaftlichen Themen wie Frieden, Inklusion und Klimaschutz gelebt werden kann. Darüber hinaus geht es um innerkirchliche Themen wie die Auseinandersetzung mit dem Abendmahlsverständnis oder gemeinsames Beten und Bibellesen. Der ökumenische Tag der Religionspädagogik lädt zu einem Oasentag im Allendorfer Skulpturenpark und im Outdoor-Zentrum Lahntal ein. Auch der evangelische Pfarrkonvent und die katholische Pastoralkonferenz sowie die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) werden sich mit der Thematik befassen. Über den Tellerrand zu weiteren Konfessionen und anderen Religionen schauen können die Teilnehmer beim Besuch der koptischen Kirche in Wetzlar oder einer Veranstaltung zum interreligiösen Gespräch.

Mit einem Orgelkonzert und einem Kindermusical werden zudem kulturelle Höhepunkte gesetzt. Darüber hinaus können Pilgerwege zu Fuß oder per Fahrrad zurückgelegt werden.

Als Sinnbild der Ökumene ist der Wetzlarer Dom Raum für die meisten Veranstaltungen. Auch an anderen Orten wie beispielsweise Hermannstein, Schwalbach und Krofdorf-Gleiberg finden ökumenische Zusammenkünfte statt.