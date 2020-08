Gemeinsam für Flora und Fauna

Jetzt teilen:

WETZLAR - Es braucht ein Zusammenspiel verschiedener Akteure, um die heimische Flora und Fauna zu erhalten, zu schützen und wiederzubeleben: Landschaftspflegevereinigungen (kurz: LPV) sind das junge Modell, das vonseiten der Landes- und Bundespolitik Erfolg im Schutz von Klima, Umwelt und Natur verspricht. Doch was genau sind Landschaftspflegevereinigungen? Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) erläuterte dies beim Landschaftspflegetag in den Wetzlarer Räumen der Naturschutzakademie Hessen.

Drei Komponenten für den Naturschutz notwendig

„Wir bringen alle an einen Tisch: Kommunen, Landwirte und Naturschützer“, sagte Hinz. Dabei sei das klare Ziel der LPV, die Biodiversität zu erhalten und dem Klimawandel entgegenzuwirken. „Es sind erschreckende Zahlen des Rückgangs der Artenvielfalt, auch in Hessen“, lenkte Hinz ein. „Wir zeigen nun in Zusammenarbeit von Wirtschaft, Landwirtschaft und Naturschutz, dass es anders geht“, fügt die Ministerin enthusiastisch hinzu. Dafür brauche es die Kooperation in Form der LPV. Hier kämen Akteure aus allein drei Bereichen gleichberechtigt zusammen.

Der Ausbau dieser Vereinigungen sei in vollem Gange. Bereits acht sind gegründet und aktiv, neun weitere stünden in den Startlöchern, so Hinz. Ziel sei es, dass alle 21 hessischen Landkreise über eine LPV verfügen. Doch das Personal dafür falle nicht vom Himmel, lenkt Dietmar Simmering von der Koordinierungsstelle Hessen ein. Es brauche für die Gründung Engagement einzelner Akteure und die Bereitschaft, miteinander übereinzukommen.

Artenschutzprojekte aus der Feder des LPV Lahn-Dill sind zum Beispiel Streuobstwiesenprojekte, Aktionen zum Schutz von Pflanzen wie Arnika oder Tieren wie dem Feldhamster, Rebhuhn oder Braunkehlchen, berichtet Geschäftsführer Günter Schwab.

Zum Landschaftspflegetag hatte die Naturschutzakademie Hessen in Kooperation mit dem Landschaftspflegeverein Lahn-Dill und der hessischen Koordinierungsstelle des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege geladen. Moderiert wurde die Online-Konferenz von HR-Radiosprecherin Marion Kuchenny.

Ziel war es, möglichst viele Landwirte, Naturschützer und kommunale Vertreter vom Konzept LPV zu überzeugen.