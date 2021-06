Gemeinsam Spiel gegen England sehen

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die deutsche Elf hat das Achtelfinale erreicht. Am Dienstag geht es dann ab 18 Uhr gegen England. Nach wenig Fußball-Euphorie zu Beginn des Turniers sieht man mittlerweile zumindest das ein oder andere Deutschland-Fähnchen am Auto oder in den Vorgärten. Im Rudel - zumindest im kleinen - wird Fußball hier und da auch wieder geschaut. Wir sammeln für das Spiel am Dienstag nochmal Anlaufstellen für Fußballfans:

Sie sind Gastronom, Verein oder Veranstalter im Lahn-Dill-Kreis und stellen für die EM einen Fernseher oder Beamer für jedermann auf? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an lokalredaktion-wnz@vrm.de mit dem Stichwort "Fußball gucken", wir sammeln Anlaufstationen für Fußballfans und veröffentlichen diese auf mittelhessen.de und der WNZ. Meldeschluss ist am Sonntag 27. Juni, 14 Uhr.

W Diese Infos brauchen wir: Veranstalter, Veranstaltungsort (Adresse/Telefon), verfügbare Plätze drinnen und draußen (separat aufgelistet), welche Spiele werden übertragen, Eintrittspreis, TV oder Leinwand, Raucher oder Nichtraucher.