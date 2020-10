Gemeinsam tanzen unter Corona-Regeln

Das neue Präsidium des Schwarz-Rot-Clubs Wetzlar (v.l.): Markus Rahaus, Dieter Sachs, Stefan Fall, Anabel Cano-Kräuter, Manfred Tessin, Stefano Rosu, Doris Jung-Rosu. Auf der Bühne: Philipp Feht, Johanna Klisan, Friedrich Frech jun. Foto: Doris Jung-Rosu

WETZLAR - Die Mitglieder des Schwarz-Rot-Clubs Wetzlar haben Philipp Feht einstimmig im Amt des Präsidenten bestätigt. Neu zu besetzen war das Amt der Vizepräsidentin, für das sich Johanna Klisan zur Wahl stellte. Sie wurde ebenfalls einstimmig gewählt.

Einstimmig wurden auch Friedrich Frech jun. als Schatzmeister, Doris Jung-Rosu als Pressewartin, Dieter Sachs als Turnierwart, Markus Rahaus als Sportwart und Stefano Rosu und Manfred Tessin als Beisitzer wiedergewählt. Anabel Cano-Kräuter und Stefan Fall wurden als Jugendwartin und Jugendwart in ihren Ämtern bestätigt. Claudia Rauschel-Geier schied nach sechs Jahren aus dem Präsidium aus.

Zum neuen Vorsitzenden des Vereinsschiedsgerichts wurde einstimmig Dieter Neumeyer gewählt. Er übernimmt dieses Amt von Friedrich Frech sen., der es 38 Jahre lang innehatte. Seinem Team gehören zudem Wulf Röder, Hedda Schleicher, Rudolf Schneider und Harald Thomas an.

Den Lockdown habe der Schwarz-Rot-Club gut überstanden, sagte Fehlt. Die rund 800 Mitglieder, darunter etwa 25 Prozent Jugendliche, seien dem Verein treu geblieben. Alle Gruppen könnten wieder trainieren. Zu den Trainingsstätten Bürgerhaus Nauborn, Studio 2 Spilburg, dem Anbau im Westend und dem Gymnastikraum der Turnhalle Münchholzhausen sei im März nach längerer Zeit auch wieder das Bootshaus dazugekommen. "So stehen für alle 60 wöchentlichen Tanzgruppen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung", zeigte sich der Vereinsvorsitzende zufrieden. Das Hauptgewicht bei den Tanzgruppen läge weiterhin bei den Erwachsenen-Tanzkreisen und den Kinder- und Jugendgruppen. "Neben Zumba sind auch Discofox, Salsa und drei Gruppen Tango Argentino sehr beliebt", sagte Feht. Nappydancergruppen (Windeltänzer) seien sehr gut frequentiert. Hier gebe es zu den bestehenden drei Gruppen und bald eine Aufbaugruppe.

Fehts Rückblick reichte bis ins Jahr 2019 zurück. Dabei seien "glanzvolle Bälle wie der Tanz in den Mai, die Wetzlarer Benefizgala mit dem 39. Internationalen Leica Turnier und der Weihnachtsball" gut angekommen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Wetzlar war der Schwarz-Rot-Club wieder bei der Ferienpassaktion, dem Weltkindertag und beim Brückenfest aktiv. Sportlich gesehen ragte laut Feht 2019 der Vizemeistertitel von Thomas und Susanne Schmidt und weitere Top-Platzierungen dieses Paars heraus.

Große Bälle habe es im laufenden Jahr nicht gegeben und werde es auch aufgrund der aktuellen Lage nicht geben, bedauerte Feht. Aber: "Wenn es die Corona-Fallzahlen wieder erlauben, wird der Schwarz-Rot-Club neue Wege gehen." Dies könnten - alles unter der Maßgabe der Corona Regeln - Tanzstunden mit gemafreier Live-Musik sowie beschränkter Teilnehmerzahl sein.

"Ob es in diesem Jahr noch eine kleine 70-Jahr-Feierstunde geben wird, steht in den Sternen", sagte Feht. Anvisiert wird jedenfalls für 2021 ein Leica-Turnier in der Stadthalle Wetzlar.