Genesenennachweis muss sechs Monate gelten

GIESSEN/WETZLAR - Mit einem Beschluss vom 25. Februar hat die zehnte Kammer des Verwaltungsgerichts Gießen den Lahn-Dill-Kreis verpflichtet, einer Antragstellerin aus dem Kreisgebiet nach einer Infektion mit dem Coronavirus eine Bescheinigung über ihren Genesenenstatus mit einer Gültigkeitsdauer von sechs Monaten auszustellen.

Am 24. Dezember 2021 wurde bei der Frau ein PCR-Test vorgenommen, der den Nachweis einer Corona-Infektion ergab. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises schickte der Antragstellerin daraufhin eine Bescheinigung, die einen Gültigkeitszeitraum vom 21. Januar bis 24. März ausweist. Die Antragstellerin wandte sich mit einem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz an das Verwaltungsgericht und begehrte vom Lahn-Dill-Kreis die Neuausstellung eines Genesenennachweises mit einer Gültigkeitsdauer von sechs Monaten. Sie vertrat die Auffassung, die zum 15. Januar 2022 in Kraft getretene Änderung der Corona-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung, durch die die Gültigkeitsdauer des Genesenennachweises nicht mehr sechs Monate, sondern bereits 90 Tage nach Abnahme des positiven PCR-Tests endet, sei verfassungswidrig. Der Lahn-Dill-Kreis wandte ein, für eine eigene Entscheidung bestehe kein Spielraum. Nicht er, sondern die Bundesrepublik Deutschland sei der richtige Antragsgegner.

Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts hat die Antragstellerin im vorliegenden Fall einen Anspruch darauf, dass der Kreis ihr einen Genesenennachweis mit einer Gültigkeit bis zum 24. Juni ausstellt. Dieser Anspruch folge aus dem Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung. Der Antragsgegner habe, ohne hierzu verpflichtet zu sein, jeder im Landkreis lebenden Person, die einen positiven PCR-Test hatte, einen Genesenennachweis ausgestellt, der sechs Monate gültig war. Sofern eine Behörde bei gleich gelagerten Sachverhalten stets in derselben Weise entscheide, verbiete das Grundgesetz eine willkürliche Abweichung im Einzelfall.

Hinsichtlich des Gültigkeitszeitraums sei jedoch die ursprüngliche Fassung und nicht die aktuelle Fassung dieser Vorschrift anzuwenden. Die ursprüngliche Fassung gelte fort, da die zum 15. Januar 2022 in Kraft getretene Neufassung verfassungswidrig und daher nichtig sei. Durch den darin enthaltenen Verweis auf die vom Robert Koch-Institut im Internet veröffentlichten Vorgaben, denen der Genesenennachweis entsprechen muss, werde eine Subdelegation an eine nachgeordnete Bundesbehörde vorgenommen, die unzulässig sei.

Die Entscheidung (Az.: 10 L 271/22.GI) ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können dagegen Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen.