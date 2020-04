Geschäfte öffnen wieder: Was Wetzlars Ladenbetreiber wissen müssen

Am Montag dürfen kleinere Geschäfte auch in Wetzlar wieder öffnen. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Ab sofort dürfen Läden mit einer Fläche von unter 800 Quadratmetern wieder ihre Türen öffnen und auch in anderen Bereichen gibt es erste Lockerung der Corona-Regeln. Doch worauf müssen Gewerbetreibende in Wetzlar jetzt achten? Die Stadt hat auf ihrer Homepage und in den sozialen Netzwerken eine Übersicht erstellt.

Neben den besagten Läden des Einzelhandels dürfen auch Autohöfe, Reinigungen und Wäschereien, KFZ- und Fahrradläden sowie Buchhandlungen aber auch Bibliotheken, Archive wieder öffnen.

Nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter zugelassen

Für alle gilt, dass pro 20 Quadratmeter Grundfläche, die für den Publikumsverkehr zugänglich ist, nur eine Person eingelassen werden darf. Sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind müssen die Läden gewährleisten, dass ihre Kunden einen Abstand von 1,5 Metern zueinander einhalten. Sollte es in den Geschäften, oder Einrichtungen, etc. Spielbereiche für Kinder geben, müssen diese gesperrt werden. Außerdem müssen gut sichtbare Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen vorhanden sein.

Ebenfalls öffnen dürfen in Wetzlar Autokinos. Hier müssen die Fahrzeuge in einem Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander geparkt werden. Der Verkauf von Speisen und Getränken ist verboten. Außerdem schreibt die Stadt Wetzlar: "Die Betreiberinnen und Betreiber von diesen Einrichtungen sollen auf das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen hinwirken."

Nicht öffnen dürfen Läden, deren Verkaufsfläche größer als 800 Quadratmeter ist. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang: Eine Verkleinerung der Verkaufsfläche auf unter 800 Quadratmeter soll laut dem Hessischen Ministerium für Soziales nicht zulässig sein. Für alle Händler, die ihre Geschäfte nun nicht öffnen dürfen, gibt es aber weiterhin die Möglichkeit, Waren auf Bestellung zu liefern. Ferner können Kunden vorbestellte Waren auch abholen, sofern die notwendigen Hygieneregeln eingehalten werden.

Stadt schaltet Hotline zu den Regeln

Weiterhin geschlossen bleiben auch Gaststätten, Mensen, Hotels, Kantinen, Eisdielen oder Eiscafés. Sie dürfen, neben einem Lieferservice, ihre Speisen und Getränke aber zum Abholen anbieten. Auch hier müssen die Hygieneregeln sowie der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen jedem Kunden garantiert werden. Die Eisdielen und Eiscafés dürfen das Eis nur in nicht essbaren Behältnissen verkaufen. Ebenso dürfen sie nicht zu öffentlichen Plätzen, Park- und Grünanlagen oder ähnliche Örtlichkeiten liefern. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist im Umkreis von 50 Metern um die Eisdielen oder Eiscafés untersagt.

Die Regeln gelten zunächst bis Anfang Mai. Gewerbetreibende und Gastronomen, die Fragen zu den Regeln haben, können sich an das Ordnungsamt der Stadt Wetzlar wenden. Dort gibt es ab Montag, 10 Uhr eine Hotline unter der Rufnummer 06441-993201, eine Hotline zu Fragen rund um diese neuen Regelungen an.