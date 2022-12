Geschenke und noch mal Geschenke

(© )

WETZLAR - Es sind die vielen Vorsätze, die Jahr für Jahr in der Weihnachtszeit gefasst - und dann doch wieder gebrochen werden. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn es dann im Jahr darauf heißt: "Diesmal schenken wir uns ganz sicher nichts." Sich einfach gar nichts schenken, ist schließlich für nicht wenige eine verlockende Idee. Denn das Schenken ist doch gelegentlich mit hohen Erwartungen und tiefen Enttäuschungen verbunden. Außerdem spart der Verzicht auf Präsente viel Geld - und auch Zeit, die man eventuell stattdessen für das Lesen von schönen Geschichten nutzen kann.

Diesmal schenken wir uns ganz sicher nichtsDiogenes, 267 Seiten, 13 Euro.

Der Diogenes-Verlag überrascht zur Weihnachtszeit mit immer neuen Anthologien. Für "Diesmal schenken wir uns ganz sicher nichts" hat Till Tannhäuser die schönen Geschichten für die Weihnachtszeit ausgewählt.

Lesenswert ist "Das Geschenk der Weisen" von O Henry. In der 1905 erschienenen Kurzgeschichte geht es um Della und Jim, die zwar arm sind, aber doch einander ein besonderes Geschenk machen möchten.

Della beschließt, ihre wunderschönen, langen Haare abschneiden zu lassen, um Jim eine Kette für seine Taschenuhr kaufen zu können. Und Jim verkauft seinerseits eben jene Taschenuhr, um für Della Steckkämme zu erstehen, die sie schon so lange in einem Schaufenster bewundert hatte. Wenn das nichts über den wahren Wert des Schenkens aussagt. Das liebende junge Ehepaar gibt für den jeweils anderen seinen eigenen wertvollsten Besitz.

In weiteren Geschichten erlebt Ernest Hemingway Weihnachten in Paris und Tomi Ungerer macht Mitte Dezember die Entdeckung, dass alle Fenster im Adventskalender schon geöffnet sind. Man hat es also mit Diebstahl, Gefräßigkeit und Rücksichtslosigkeit zu tun. Bei Hans Fallada ist kurz vor Weihnachten immer noch kein Baum im Haus und Erich Kästner führt ein Interview mit dem Weihnachtsmann.

Ganz überdreht geht es bei David Sedaris zu. Hier geht es um ein Ehepaar, das Maßstäbe in Sachen Komfort und Luxus setzt. In der Vorweihnachtszeit wird ein Umzugswagen gemietet, um jede noch so grelle Extravaganz zu erstehen. Ingrid Noll schreibt schließlich: "Das größte Problem an Weihnachten ist ja die Familie, wenn man die abschaffen könnte, wäre es ein wunderbares Fest."

Falls Sie noch überlegen, was Sie in diesem Jahr verschenken sollen - Bücher natürlich.