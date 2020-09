Gestohlener Hund Simba ist wieder da

Simba ist gesund und munter und wurde offensichtlich kurz vor seinem Auffinden freigelassen. Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen

WETZLAR - Naunheim (red). Am Mittwochabend meldete sich ein Passant von den Naunheimer Lahnwiesen bei der Wetzlarer Polizei. Dort hatte er Simba freilaufend entdeckt. Am vergangenen Freitag verschwand der Rhodesian Ridgeback Rüde aus einem Kofferraum eines Kombis. Die Polizei hatte sich an die Öffentlichkeit gewandt und um Hinweise zu den Dieben oder zum Aufenthaltsort von Simba gebeten.

Letztlich nahm der Besitzer seinen Hund wieder in Obhut, beide sollen sich beim Wiedersehen fast "überschlagen" haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter aufgrund der öffentlichen Aufrufe kalte Füße bekamen und Simba in den Lahnwiesen aussetzten. Er ist gesund und munter und wurde offensichtlich kurz vor seinem Auffinden freigelassen.

Derzeit geht die Polizei verschiedenen Hinweisen zu den Dieben nach. Konkrete Ermittlungsergebnisse gibt es momentan noch nicht.