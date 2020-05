Gestohlenes Gold und Silber versetzt

Das Amtsgericht in Wetzlar. Archivfoto: Jörgen Linker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR (fia). Weil er seinen Adoptivvater bestohlen hatte, ist jetzt ein 22 Jahre alter Wetzlarer nun am Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Er soll das Mobiltelefon des Mannes sowie Silber- und Goldbarren in einem Gesamtwert von etwa 870 Euro erbeutet haben. Dem jungen Mannn wurde außerdem vorgeworfen, dass er die Barren in einem Gießener Pflandleihhaus abgegeben, sie als sein Eigentum bezeichnet und 450 Euro dafür kassiert hatte. Die Vorwürfe räumte der Angeklagte allesamt ein.

Der Diebstahl ereignete sich im September vergangenen Jahres. Der Praktikant im Kfz-Handwerk hatte zu dem Zeitpunkt noch mit seinen Adoptiveltern zusammengelebt. Auf der Anklagebank beschrieb der junge Mann dem Vorsitzenden Richter, Strafrichter Reinhard Grün, das offenkundig schwierige Familienverhältnis, in dem er lebte. "Ich habe mich 22 Jahre lang um meine Adoptiveltern bemüht, irgendwann hatte ich keine Lust mehr", deutet der Angeklagte ein zerrüttetes Verhältnis an.

Vom Erlös des Betrugs

wollte er Essen kaufen

Auf die Frage von Richter Grün, ob das der Grund für seinen Diebstahl gewesen sei, sagte der Wetzlarer, er habe sich von dem Geld, das er für die Sachen zu erhalten hoffte, Essen kaufen wollen. Tatsächlich brachte der Angeklagte noch am selben Tag einen Gold- und zwei Feinsilberbarren in einem Gießener Pfandleihhaus vorbei. Dort unterzeichnete er einen schriftlichen Pfandkreditauftrag, erhielt 450 Euro und machte sich so des Betrugs schuldig.

Das Mobiltelefon wurde schon bald darauf im Privatbesitz des Angeklagten sichergestellt und dem Eigentümer übergeben. Inzwischen lebt der junge Mann nicht mehr zu Hause, sondern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Ein Blick in das Bundeszentralregister offenbart sechs Eintragungen, allesamt kleinere Delikte wie geringfügige Diebstähle und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz im Jugendalter.

Nun wurde der Wetzlarer nach Erwachsenenstrafrecht wegen Diebstahls und Betrugs zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Die 450 Euro Verlust des Pfandleihhauses sollen ebenfalls beglichen werden.