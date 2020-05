"Gestört aber geil" kommen zu "Car Live Wetzlar"

Mit dabei bei "Car Live Wetzlar" im Finsterloh: das DJ-Duo "Gestört aber geiL". Foto: M.Kuhn

Wetzlar (red). Es gibt Neues von "Car Live Wetzlar", der Drive-in-Bühne für Comedy, Kultur und Konzerte im Wetzlarer Finsterloh, die am Freitag, 5. Juni, startet. Mit "Neelix", "Mausio" und "Gestört aber geiL" haben jetzt drei DJ-Größen ihr Kommen zugesagt.

450 Autos haben Platz auf dem Gelände im Finsterloh

Der Startschuss fällt am Freitag, 5. Juni, mit der "Mallorca für alle"-Party mit "Mission2Party", der "Kreisligalegende" und "Honk!". Danach geben sich bis zum 31. August zahlreiche Stars und Sternchen aus den Bereichen Musik, Party und Comedy den Staffelstab in die Hand. Die Termine: "Neelix" tritt am Samstag, 13. Juni auf, am Freitag, 19. Juni, dreht Shootingstar "Mausio" an den Reglern und am Freitag, 3. Juli, übernehmen "Gestört aber geiL", das DJ-Duo um Nico Wendel, das seit 2010 zu den Helden der Commercial-House-Szene aufgestiegen ist. Mit dem bereits bestätigten Auftritt von "Le Shuuk" am Samstag, 4. Juli, bildet die letzte Bestätigung ein Doppelpaket für Fans elektronischer Musik.

Bei "Car Live Wetzlar", eines der größten Auto-Eventareale in Hessen, können die Insassen von bis zu 450 Autos zusammen Kultur und Party erleben. Erwartet werden auch Künstler wie Bülent Ceylan und Mickie Krause. Tickets und weitere Informationen gibt es unter www.carlive-wetzlar.de.