Geteilter Preis für mehr Toleranz

WETZLAR - Die Wetzlarer Liedermacherin Annette Rudert und die Friedrich-Fröbel-Schule sind mit dem diesjährigen Lina-Muders-Preis ausgezeichnet worden. Der Preis wird von der SPD Wetzlar verliehen, soll ein tolerantes Miteinander fördern und ist mit insgesamt 500 Euro dotiert.

Annette Rudert setze sich für Tier- und Umweltschutz, Kinder- und Frauenrechte sowie eine bunte und tolerante Gesellschaft ein, stellte Sandra Ihne-Köneke, Fraktionsvorsitzende der SPD-Stadtverordnetenfraktion in Wetzlar, die Preisträgerin vor.

Die Schriftstellerin und Journalistin Gaby Hauptmann hielt die Laudatio. "Ich habe festgestellt, dass es doch noch Heilige gibt", begann sie ihre Rede. 2002, das Jahr, in dem Hauptmann "Nette" kennengelernt hat, sei ihr das zwar noch nicht so vorgekommen, mittlerweile aber durchaus. "Bei Nette geht es darum, die Welt zu verbessern", sagte Hauptmann. Sie meinte ihr Engagement: etwa als Botschafterin des Hospiz Mittelhessen oder auf Tanzdemos, die sie in Wetzlar organisiert hat.

Rudert bedankte sich "von Herzen", blieb mit ihrer Ehrung aber nicht alleine. Auch die Friedrich-Fröbel-Schule, die im kulturellen, sozialen und sportlichen Bereich einen wichtigen Beitrag zur Inklusion von Kindern mit Behinderungen und Beeinträchtigungen leiste, so Ihne-Köneke, wurde geehrt.

"Die Schule unterrichtet nicht nur, sie richtet auf: Behinderte Schüler werden zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigt", hieß es in der Laudatio von Irmtrude Richter, GEW-Mitglied, für die Förderschule, die ihren Schwerpunkt auf die geistige und körperliche Entwicklung gelegt hat.

Beitrag für nachhaltige und vielfältige Gesellschaft

Richter bezog sich auf zahlreiche Projekte und Kooperationen der Schule: etwa mit dem RSV Büblingshausen, der Fußballtraining für "Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung" anbietet oder eine inklusive Schwimmgruppe gemeinsam mit der DLRG Wetzlar.

Auch Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) äußerte sich bei der Verleihung: "Annette Rudert leistet einen wertvollen Beitrag für eine nachhaltige, vielfältige Gesellschaft." Und: "Es erfüllt mich mit Freude, zu sehen, dass die Schüler an diesen Projekten wachsen können."

Für die Friedrich-Fröbel-Schule nahmen Schulleiterin Ingrid Lang, Martina Böger, Leiterin der Berufsorientierungsstufe, und Lehrer Frank Kaiser den Preis entgegen.