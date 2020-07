Gewerbe erhält in Mittelhessen Entwicklungsfläche

Mit dem neuen Regionalplan soll jede der 101 Kommunen in Mittelhessen fünf Hektar Fläche für neue Gewerbe- und Industrieansiedlungen ausweisen dürfen, einige Städte und Gemeinden sogar mehr. Das Foto zeigt das Gewerbegebiet in Waldgirmes direkt an der Autobahn 45 (links). Archivfoto: Pascal Reeber