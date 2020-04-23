Gewerbesteuer: Schon 6,6 Millionen Euro drohen Wetzlar wegzubrechen

Welche Folgen hat Corona für die Stadt? Darüber hat OB Manfred Wagner am Donnerstag berichtet. Archivfoto: Pascal Reeber
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