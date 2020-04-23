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Donnerstag, 23.04.2020 - 20:30
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Gewerbesteuer: Schon 6,6 Millionen Euro drohen Wetzlar wegzubrechen

Welche aktuellen Folgen die Corona-Krise für die Stadt Wetzlar mit sich bringt, berichtete Oberbürgermeister Manfred Wagner am Donnerstagabend den Mitgliedern des städtischen Notausschusses. Beziffern lassen sich allen voran die Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Welche Folgen hat Corona für die Stadt? Darüber hat OB Manfred Wagner am Donnerstag berichtet. Archivfoto: Pascal Reeber

Welche Folgen hat Corona für die Stadt? Darüber hat OB Manfred Wagner am Donnerstag berichtet. Archivfoto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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