Gewerkschaften verlegen Mai-Kundgebung ins Internet

Wetzlarer Gewerkschafter werben für solidarisches Engagement und eine humane Arbeitswelt auch in Corona-Zeiten. Foto: Klaus Petri
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