Glanzlichter romantischer Klassik

Das Junge Sinfonie-Orchester spielt unter der Leitung von Hamed Garschi Werke von Liszt, Debussy und Dvorák.

WETZLAR - Tosenden Applaus gab es am Samstagabend in der Stadthalle für das Junge Sinfonie-Orchester Wetzlar. Nach über zwei Jahren corona-bedingter Pause konnten die Musiker wieder ein Konzert geben. Zudem feiert das junge Orchester in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Unter Einhaltung der Corona-Vorschriften setzte das Orchester mit dem Dirigenten Hamed Garschi mit Werken von Franz Liszt, Claude Debussy und Antonin Dvorák fulminante Glanzlichter der romantischen Klassik.

Von Franz Liszt spielte das Orchester die sinfonische Dichtung "Les Préludes", die als dritte sinfonische Dichtung veröffentlicht und uraufgeführt wurde. Formal mögen "Les Préludes" in die Gattung der Dichtung passen, aber eine Programmatik ist kaum ersichtlich. Es wohnt dem Werk ein nicht aufzulösender Widerspruch inne. Der thematische Bezug steckt in dem Begriff der "Préludes" selbst. Liszt sagte zu seinem Werk: "Was anderes ist unser Leben, als eine Reihenfolge von Präludien zu jenem unbekannten Gesang, dessen erste und feierliche Note der Tod anstimmt?" Aber auch von der Liebe und vom Krieg handeln die "Préludes" in seinen Augen. Letzteres wurde von der Propaganda der Nationalsozialisten missbraucht: Einzelne Teile des Werkes wurden als Melodie der Wochenschauberichte vom Überfall auf die Sowjetunion bekannt.

Aber wenn man das Stück im Ganzen hört, wird klar, dass Liszt keineswegs Entschlossenheit und Waffengewalt vertonte, sondern sich vielmehr auf eine metaphysische Suche begab. Statt ideologischem Totalitarismus schaffte Franz Liszt eine kunstvolle Abhandlung über das Leben.

ORCHESTER UND DIRIGENT Der in Teheran geborene Dirigent und Pianist Hamed Garschi studierte Musik mit Schwerpunkt Klavier und Klarinette an der Universität Teheran. Er erhielt für sein musikalisches Können mehrere Preise. Im Jahr 2012 setzte er sein Studium im Fach Dirigieren in Deutschland fort. Er arbeitete mit mehreren Dirigenten zusammen, darunter auch Kurt Masur und dirigierte bereits verschiedene Orchester. Seit Sommer 2017 arbeitet Hamed Garschi mit dem Jungen Sinfonie Orchester Wetzlar zusammen. Das Junge Sinfonie-Orchester Wetzlar ist ein ambitioniertes Laienorchester in freier Trägerschaft und musiziert seit 1981 mit dem Ziel, jungen Menschen klassische Musik näher zu bringen.

Der erste Satz der "Petite Suite" von Claude Debussy trägt den Titel "En Bateau" (Im Boot). Mit den ersten Akkorden entstand eine unaufgeregte Stimmung. Den Melodien wurde viel Raum gelassen. Es zeigte sich auch Debussys metrische und rhythmische Finesse: Im 6/8 Takt entstand ein "sanftes Schaukeln des Bootes". Mit den Mittelsätzen folgten zwei kurze Charakterstücke, die einander als Gegenpol auftraten: Ländliche Prozession auf der einen, höfisches Menuett auf der anderen Seite verströmten romantische Einflüsse. Im vierten Satz wich dann das Fließen und Schreiten den Sprüngen des Balletts. Das Programm der "Petite Suite" ist das Paris der Impressionisten. Eine lebendige Stadt, deren Bürger zum Rudern, Tanzen oder zum Besuch des Balletts flanierten.

Antonin Dvoráks Sinfonie Nr.8 G-Dur op 88 hat ihren festen Platz im Orchesterrepertoire. Die ehrliche und direkte Sprache der achten Sinfonie trifft einen besonderen Nerv. Erklärt wird die Wirkung der vier Sätze mit den Einflüssen der slawischen Folklore. Dur gegen Moll heißt es einfach wie effektvoll immer wieder. Zunächst schuf das "Adagio" Momente, in denen die Zeit zwischen Frage und Antwort für einen Moment stillsteht. Der Satz öffnete sich dann zu einem idyllischen Klang, einer Art musikalischen Landschaftsmalerei. Den Schlusssatz eröffnete eine Fanfare der Trompeten. Ausgelassene Freude bestimmte die Komposition bis ins spielerische Detail und entlud sich schließlich in einem Schluss ohne Bombast.

Das nächste Konzert des Jungen Sinfonie-Orchesters findet am Samstag, 18. Dezember, um 17 Uhr wieder in der Stadthalle Wetzlar statt.