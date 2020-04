Glaum'sches Haus prägt Niederkleen

Einen Blickfang bildet das "Glaum'sche Haus" in Niederkleen mit dem vor 200 Jahren erbauten Torhaus. Foto: Helmut Serowy

LANGGÖNS-NIEDERKLEEN. Zu den eindrucksvollen Fachwerk-Gehöften im schmucken Cleebach-Dorf Niederkleen zählt das "Glaum'sche Haus" in der Burgstraße 26. Eine Inschrift auf dem Schwellenbalken des Wohnhauses verweist auf die Erbauung im Jahre 1608. Über der Handpforte der sich anschließenden, überbauten Toranlage ist das Jahr 1820 eingekerbt - und weist auf ebenfalls beachtliche 200 Jahre hin.

Graf Johann von Nassau errichtet eine Wasserburg

Um 1350 erbaute Graf Johann von Nassau innerhalb von rund zehn Jahren am Cleebach in Niederkleen eine Wasserburg. Ab 1361 verbündete er sich mit dem Landgrafen Heinrich von Hessen, um gemeinsam diese Burg zu besitzen und zu verwalten. Das Besitztum mit den Ländereien von 14 Hüttenberger Dörfern bestand fast 400 Jahre. Auf diese frühere Burg ist auch der Name der als Hauptstraße durch einen Teil des Ortes führenden Burgstraße zurückzuführen.

Das "Glaum'sche Haus", dessen Giebel zur Burgstraße zeigt, bildet zugleich den rechten Eingangsbereich zur Kirchstraße, die von der 1728 errichteten evangelischen Kirche abgeschlossen wird. Mit dem eindrucksvollen Fachwerk bietet das Eckhaus, ergänzt von dem sich an der Burgstraße entlangziehenden Torhaus und den Wirtschaftsgebäuden, einen außerordentlichen Blickfang im Zentrum von Niederkleen.

Neben dem sehenswerten Fachwerk-Gebälk fällt die lateinische Inschrift auf dem Schwellenbalken ins Auge: "ANNO CHRISTI 1806 DIE 22 APRILIS AEDIFICARE ALII NOBIS NOS POSTERITATI SIC PRIuS ACCEPTuM REDDIMuS OFFICLuM CONRADIS BRÜCK MARKuS BRÜCK MAIKE-CIND".

Rechts schließt sich an dieses Wohnhaus eine überbaute Toranlage mit Tor und gesonderter Pforte an. Eine Inschrift über der Handpforte besagt: "DIESEN BAU HAT ERBAUEN LASSEN JOHANNES MESSERSCHMIDT UND/ SEINE FRAU CATHARINA: IST ERHOBEN WORDEN AM 30 TEN MAY/ DURCH DEN WM GEORG OTT 1820".

Über der Pforte fällt ein doppelt gestelltes Andreaskreuz besonders in den Blick. Auf hohem Steinsockel wurden die weiteren, anschließenden Wirtschaftsgebäude mit fortführendem Fachwerk errichtet.

Im Kurvenbereich angelegt, beeindruckt der Gesamt-Komplex der Hofanlage - zumal rundum zahlreiche weitere prächtige Hofreiten das Bild mitprägen.