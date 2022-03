Gleich fünf Demos fürs Wochenende in Wetzlar angemeldet

Gleich fünf Demos sind für das Wochenende in Wetzlar angemeldet. Bis auf eine Demonstration von selbst ernannten "Querdenkern" alles kleinere Veranstaltungen. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Ein Demo-Wochenende steht Wetzlar bevor. Einschließlich Freitag sind bei der Ordnungsbehörde im Rathaus gleich fünf Veranstaltungen angemeldet.

Für Freitag hat die "Fridays for Future" Bewegung zur Demo im Rahmen des weltweiten Klimastreiks aufgerufen. Gestartet wird um 14.30 Uhr am Wetzlarer Bahnhof mit einer Kundgebung und einem anschließenden Demonstrationszug durch die Stadt in die Colchesteranlage.

Mahnwache mit fünf Personen angemeldet

Eine Mahnwache unter dem Titel "Galerie des Grauens" haben Impfkritiker laut Stadt für Samstag von 10 bis 18 Uhr vor dem Herkulescenter angemeldet. Die Teilnehmerzahl, die der Anmelder angeben hat: fünf.

Gleich 1000 Teilnehmer haben die Anmelder einer weiteren Demo von "Wetzlar steht auf" angegeben. Unter dem Titel "Demo für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung, bezahlbare Energie und lobbyismusfreie Souveränität aller Menschen" wird auf der Internetseite der Gruppe und in Chatgruppen geworben, am Samstag nach Wetzlar zu kommen. Diese Demo soll um 14 Uhr am Rathaus starten und zieht dann über Wetzbachstraße, Buderusplatz, Bahnhofstraße, Spinnereistraße, Wolfgang-Kühle-Straße, Garbenheimer Straße, Hausertor-, Wöllbachertor-, Goethestraße Goethestraße weiter über den Domplatz, Krämerstraße, Eisenmarkt, Lahnstraße, alte Lahnbrücke, Langgasse wieder über den Karl-Kellner-Ring auf den Rathaus-Parkplatz. Ob die Angabe der Anmelder realistisch ist, bleibt offen. Die Demonstration ist der Polizei bekannt. "Wir werden mit ausreichend vielen Kräften vor Ort sein", sagt eine Sprecherin auf Nachfrage. Während der Demo könne es zu Behinderungen im Stadtverkehr kommen.

Unter dem Motto "Ukrainekrieg" ist außerdem für Samstag zwischen 11 und 12 Uhr eine Mahnwache des Friedenstreffs am Eisenmarkt mit sechs Personen angemeldet. Und auch am Sonntag gibt es eine Demo: Von 17 bis 18 Uhr heißt es "Kinder für den Frieden" auf dem Domplatz. Erwartete werden vom Anmelder rund 80 Personen.