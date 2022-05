Goertemaker führt das Blaue Kreuz Wetzlar-Gießen-Solms

Das ist der neue Vorstand des Blaues Kreuzes Wetzlar-Gießen-Solms (v. l.): Karl-Heinz Schmidt, Matthias Belz, Andrea Belz, Martin Völker, Erika Riederer, Tobias Ligetti, Ursula Wagner und der Vorsitzende Bernd Goertemaker. Foto: Blaues Kreuz

WETZLAR - Der Suchthilfeverein Blaues Kreuz Wetzlar-Gießen-Solms hat einen neuen Vorstand gewählt. Anlass war, dass der seit 2009 amtierenden Vorsitzenden Udo Menge (Leun) sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiterführen konnte. Die Mitglieder haben den gesamten Vorstand neu bestimmt. Zum Vorsitzenden wurde Bernd Goertemaker (Tiefenbach) gewählt. Weitere Mitglieder sind Martin Völker, Karl-Heinz Schmidt (beide Gießen), Matthias und Andrea Belz, Tobias Ligetti (alle Wetzlar), Erika Riederer und Ursula Wagner (beide Solms).

Goertemaker dankte dem scheidenden Vorgänger Udo Menge für die in 13 Jahren geleistete Arbeit. In seine Amtszeit war im Jahr 2017 die Entscheidung gefallen, den Blau-Kreuz-Ortsverein Wetzlar mit den beiden Vereinen aus Gießen und Solms zusammenzulegen.

Die 40 Mitglieder aus dem Bereich Wetzlar, Gießen und Solms wollen von Sucht betroffene und mitbetroffene Menschen auf ihrem Weg aus krankhafter Abhängigkeit in ein gesundes und suchtfreies Leben begleiten. Dazu organisiert das Blaue Kreuz Begegnungsgruppen, die sich montags um 19.30 Uhr in Wetzlar in der Baptistengemeinde (Elsa-Brandström-Straße 11) treffen, in Gießen zur gleichen Zeit in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde sowie freitags um 19.30 in der Christlichen Gemeinde Solms (Burgsolmser Straße 16). Darüber hinaus gibt es eine Außengruppe in Braunfels.