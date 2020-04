"Goethehaus" kaum wiederzuerkennen

Jetzt teilen:

Wetzlar. Die 826. Folge unseres Bilderrätsels über Alt-Wetzlar hatte eine Besonderheit. Die Postkarte, von der das Motiv stammte und auf der das angebliche "Goethehaus" zu sehen war, zeigte ein Doppelhaus mit zwei Giebeln in der Gewandsgasse. Dort hat der Dichter aber nie gewohnt. Das bestätigt auch die Vorsitzende der Wetzlarer Goethe-Gesellschaft, Angelika Kunkel. Das echte Goethehaus ist nach zahlreichen Umbauten nach wie vor am Kornmarkt 7 beheimatet.

Das hat auch Ursula Schmitz erkannt und bringt es auf den Punkt: "Ich nehme an, dass es sich bei dem Foto um das Gebäude in der Gewandsgasse handelt, das lange Zeit irrtümlich als das Haus Goethes bezeichnet wurde." Um das Thema "Goethes Wohnung in Wetzlar" genauer zu beleuchten, soll heute einer unserer treuesten Rätselexperten ausführlich zu Wort kommen.

Franz Rauner referiert detailliert die Historie: "Goethe sollte nach seiner Studienzeit in Straßburg und seiner einjährigen Advokatenzeit in Frankfurt ab 10. Mai 1772 auf Wunsch seines Vaters als Praktikant die Arbeit des Reichskammergerichts in Wetzlar kennenlernen. Goethes Großtante, die Hofrätin Lange aus dem Haus Schmiedgasse 1, besorgte Goethe schräg gegenüber, im zweiten Stock des Hauses des Hofrats Georg Wilhelm Ludolf, ein Zimmer. Sein Zimmernachbar war dort Jakob Heinrich Born, den er aus seiner Studienzeit in Leipzig kannte, und der aber schon 1782 starb. Dass Goethe sich statt seines Praktikums lieber 'schöneren Dingen' zuwandte, ist hinreichend bekannt. Die Hofrätin Lange hatte wohl auch ihre jüngste Tochter, das 17-jährige Hannchen für Goethe 'eingeplant'. Diese war für ihn, so ist überliefert, 'recht schön, aber unbedeutend'.

Fotos Das falsche Goethehaus mit den doppelten Gauben stand in der Gewandsgasse. Dach echte, das heute allerdings völlig anders aussieht, befindet sich am Kornmarkt. Fotos Sammlung Czybik/Hans-Georg Waldschmidt 2

Goethe entflammte

für Charlotte Buff

Dagegen entflammte er für deren Freundin Charlotte Buff. Diese Geschichte fand sogar im Roman 'Die Leiden des jungen Werthers' Eingang in die Weltliteratur. Das Rätselhaus Kornmarkt 7, das wir mit der Nr. 9 vereint sehen (beide heute ein Argentinisches Steakhaus), wurde später zweimal umgebaut. Die Fenster wurden anders angeordnet und statt der Gaube erhielt es einen Giebel und die Nr. 9 erhielt einen eigenen Eingang. 1976 läuteten am Kornmarkt für die Häuser Nr. 5 (Römischer Kaiser) bis zur Nr. 13 die Todesglocken. Sie wurden durch neue - eher wenig auffallende Häuser ersetzt. Vor die Nr. 5 wurde wenigstens eine Kopie des Römischen Kaisers, Kaiser Franz, gesetzt, und an der neuen Nr. 7 weist eine Tafel auf Goethe hin. Ich kann mich noch erinnern, dass am früheren Haus Gewandsgasse Nr. 5 (oder 7) ebenfalls eine Tafel angebracht war, wonach der Dichterfürst dort wohnte, was jedoch nicht stimmte. Das könnte auf den Artikel von Ernst Ziel in der 'Gartenlaube' von 1874 zurückzuführen sein. Bekannt ist eigentlich, dass Goethe am 11. September 1772 seine Unterkunft am Kornmarkt 'fluchtartig' verließ, nachdem ihm die Aussichtslosigkeit seiner Liebe zu Lotte klar geworden war."

Diesmal gibt es keinen Buchgewinner.

Folge 827 von "(Er)kennen Sie Wetzlar?" erscheint am Samstag, 18. April.