Goetheschule ist Best-Practice-Schule

Die Architektur der neuen Goetheschule wird in einem Fachmagazin gelobt.

WETZLAR - Die Goetheschule Wetzlar, Hessens größtes Oberstufengymnasium, ist vom Magazin "Schulbau - das Magazin von der Kita bis zum Campus" als "Best-Practice-Schule" ausgewählt und ausgezeichnet worden. Vor allem Architektur- und Planungsbüros, Schulen und Schulträger haben das Magazin, das in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer Auflage von rund 12 500 erscheint, abonniert.

Ende Januar hat Carsten Scherließ - damals noch Schulleiter der Goetheschule - einen Artikel unter der Überschrift "Pädagogik und Architektur - Hand in Hand" verfasst, der nun in der Ausgabe 1/22 veröffentlicht wurde. Neben zahlreichen Fotos der neuen Goetheschule berichtet Scherließ darüber, wie "wertvoll und zielführend es ist, wenn die gesamte Schulgemeinde zusammen mit dem Schulträger, den Hochbauarchitekt(inn)en und den Landschaftsarchitekt(inn)en über die Gestaltung nachdenkt". In die Planung des rund 40-Millionen-Euro-Projekts seien "sowohl die 1000 Schüler(innen) als auch die Lehrkräfte und Eltern einbezogen" worden. "So konnten pädagogische Werte im Innen- und Außenraum umgesetzt werden". Die Atmosphäre des Miteinanders würden durch zwei Orte der Begegnung im Zentrum des Schulbaus deutlich: die große Aula und darüber "Goethes Garten", der lichtdurchflutete Innenhof.