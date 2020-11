Goetheschule Wetzlar erhält eTwinning-Qualitätssiegel

Mosaik Bild hat die Goetheschülerin Lisa Feuchter mit Minerva aus Spanien zusammen kreiert. Foto: Goetheschule

WETZLAR - Die Goetheschule Wetzlar ist für ihr europäisches Schulprojekt über die Verbindung von Mathematik und Kultur ausgezeichnet worden. Sie erhielt für "Ways with Maths" or "World wide Maths" von der Jury das eTwinning-Qualitätssiegel 2020 für beispielhafte Internetprojekte.

Damit verbunden sind hochwertige Sachpreise und Urkunden zur Anerkennung. Im Projekt haben sich Schüler der Altersklasse 16 bis 21 Jahre unter der Leitung von Meike Stamer, Mathematiklehrerin und Projektinitiatorin, mit dem Thema "Kreativer Einsatz von Mathematiksoftware" beschäftigt.

Kunst im Matheunterricht - an diese Verbindung denken wohl die wenigsten, stattdessen an Formeln und Kurven und Kopfzerbrechen. Und doch erschufen die Jugendlichen eine eindrucksvolle Bildergalerie mit farbenfrohen Mosaiken.

Fotos Mosaik Bild hat die Goetheschülerin Lisa Feuchter mit Minerva aus Spanien zusammen kreiert. Foto: Goetheschule Ronja Wagner von der Goetheschule Foto: Goetheschule 2

Möglich machte dies eine spezielle Geometriesoftware. Damit entwarfen sie auch Muster nach dem Vorbild griechischer Amphoren. Selbst Grundrisse von Kulturdenkmälern wie Kirchen und Kathedralen zeichneten die Jugendlichen virtuell nach. Mit eigens produzierten Video-Tutorials wollten sie selbst Mathemuffel überzeugen, wie spannend das Fach sein kann. Das Projekt fand in Kooperation mit Schulen in den Niederlanden, Island, Italien, Spanien und Griechenland statt. Als gemeinsame Sprache nutzten die Projektpartner Englisch. "Das Projekt mit seinen vielen kreativen Facetten motiviert die Schüler, sich aktiv zu beteiligen. Und es zeigt, wie Mathematik als lebendige Wissenschaft vermittelt werden kann", so das Urteil der Jury.