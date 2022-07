Goetheschüler Ralf Schneider bekommt 6000-Euro-Stipendium

Übergabe des Stipendiums der Stiftung für angewandte Forschung, Innovation und Transfer (v. l.) Fabian Ungewiß, Wolfgang Lust, Ralf Schneider, Christian Schneider, Bengt Molling und Patrick Röder. Foto: LBI Holding

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Stiftung FIT und der Unternehmer Wolfgang Lust fördern zwei heimische Wissenschaftstalente aus Gießen und Wetzlar mit Stipendien von je 6000 Euro.

In diesem Jahr haben es sechs Schüler in die Endrunde geschafft. Ein Stipendium ging an Ralf Schneider von der Goetheschule Wetzlar. Er möchte Informatik studieren. Erfolgreich war auch GünesTümer von der Liebigschule Gießen. Sie strebt ein Studium der Angewandte Informatik an. Die Stiftung will nach eigenen Angaben junge, motivierte und naturwissenschaftlich interessierte Abiturienten bei der Aufnahme ihres Studiums fördern. Durch das Stipendium könnten sie ihren Fokus komplett auf ihr Studium richten. Auch werde eine universitäre Ausbildung außerhalb der Heimatregion einfacher realisierbar.

Vergeben werden die Stipendien von der Stiftung für angewandte Forschung, Innovation und Transfer (FIT), zweckgebunden finanziert werden sie durch den Unternehmer Wolfgang Lust.