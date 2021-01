Google News Showcase: Die Top-Nachrichten für Mittelhessen

Google News Showcase ist jetzt auch für Apple iPhones verfügbar: Die VRM ist mit dabei. (Quelle: VRM/Google)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Den einen Weg, wie ein Nutzer zu einer Nachricht findet, gibt es im Internet schon lange nicht mehr. Auch die vielen Leserinnen und Leser der VRM, zu der dieses Nachrichtenportal gehört, kommen auf den unterschiedlichsten Wegen zu uns. Einer der beliebtesten Wege ist jener über eine Suchmaschine, was im Jahr 2021 meist den Marktführer Google meint. Auch deshalb hat der Konzern schon lange mit Google News ein Produkt im Angebot, das Internetnutzern den Weg zu den für sie relevanten Nachrichten und Themen erleichtern soll. Mit „Google News Showcase“, wie es offiziell heißt, ist nun ein neues Produkt dazu gekommen – und die VRM ist als Partner der ersten Stunde mit an Bord.

Google News Showcase: So ungefähr werden die Angebote der VRM im neuen Google-Produkt aussehen. (Quelle: Google (Bearbeitung VRM))

Was bringt mir Google News Showcase?

Für die Nutzer verspricht Google eine „ganz andere Art und Weise der digitalen Nachrichten-Erfahrung“, die vor allem darauf beruht, dass bewusst ausgewählte Medienhäuser und Verlage für jeweils ihre Nachrichten die redaktionelle Kuratierung übernehmen. So werden dem Nutzer in einem personalisierten Feed dann nicht mehr wie bisher einfach Artikel oder Videos durch einen Algorithmus ausgespielt, sondern sogenannte Kacheln oder auch Panels. So publiziert die Redaktion der VRM für die Google-News-Publikation des Portals mittelhessen.de jeden Tag die wichtigsten Themen: von Zusammenfassungen der wichtigsten Themen bis hin zu Schwerpunkt-Themen des Tages.

Wo finde ich die Showcase-Inhalte von mittelhessen.de?

Wer sich selbst ein Bild von dem neuen Angebot machen will, ist herzlich eingeladen, Mittelhessen bei Google News zu abonnieren. Wer sich selbst ein Bild von dem neuen Angebot machen will, ist herzlich eingeladen, Mittelhessen bei Google News zu abonnieren. Die Google-News-Publikation von mittelhessen.de finden Sie hier! Wichtig ist im Hinterkopf zu haben: Google News Showcase funktioniert aktuell nur innerhalb der Google-News-App auf Android-Smartphones sowie Tablets und auf Apple-Smartphones und Tablets. Das Angebot soll bald aber auch für weitere Google-News- und Google-Discover-Produkte, zum Beispiel die Ansicht am normalen Laptop/PC im Browser, verfügbar sein. Öffnen Sie in der Google-News-App den Bereich "Für mich", werden Ihnen sowohl "Showcase"-Inhalte als auch "gewöhnliche" Artikel angezeigt. Wählen Sie den Bereich "Kiosk" aus, werden Ihnen am oberen Bildschirmrand ausschließlich Showcase-Inhalte angezeigt.

Verknüpfte Artikel



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Wie sehen die Showcase-Inhalte aus?

Die Reporter legen für ausgewählte Inhalte Kacheln an. Diese nehmen im Feed mehr Platz ein als andere Artikel. Wie die Kacheln aussehen und welche Themen dort präsentiert werden, liegt zu 100 Prozent in der Hand der beteiligten Redaktionen und Verlage. Hier sehen Sie ein Beispiel.

Google News Showcase: So ungefähr werden die Angebote der VRM im neuen Google-Produkt aussehen. (Quelle: Google (Bearbeitung VRM))

Wer alle Plus-Inhalte von uns – inklusive Nutzung unserer News-Apps – genießen will, ist mit einem Web&App-Abo bestens aufgestellt. Alle Infos dazu finden Sie hier!