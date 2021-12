Google Trends für Wetzlar: Danach wurde 2021 gesucht

Backfischfest, Tierheim und Co.: Danach wurde 2021 gesucht. (Fotos: sgra – stock.adobe, Berenice Butz, Tanja Freudenmann, Pascal Reeber; Montage: VRM)

WETZLAR - Wer im Internet sucht, der nutzt dafür (fast immer) Google. Mit 93 Prozent Marktanteil ist der Konzern mit dem bunten Logo absolut dominant im Bereich der Internet-Suchmaschinen. Und deshalb ist das, was die Menschen dort suchen, auch durchaus ein aussagekräftiger Jahresrückblick. Fast schon ein Spiegel der Gesellschaft. Und was da so genau gefragt beziehungsweise gegooglet wird, macht das US-amerikanische Unternehmen seit Jahren auf einer Website namens „Google Trends“ öffentlich: für Deutschland und den Rest der Welt.