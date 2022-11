Gottesdienst in Niedergirmes: "Uns bleibt nur das Gebet"

Die Ukrainerin Ekateryna Dyatlova (Mitte) berichtet mit Marie-Noëlle von der Recke (r.), übersetzt von Tatiana Konz (l.), von ihren Erfahrungen als Geflüchtete. (© Uta Barnikol-Lübeck)

WETZLAR-NIEDERGIRMES - Umdenken und Neuorientierung hatte es in der evangelischen Kirche am Buß- und Bettag geheißen. Versagen und Schuld sowie Fehlentscheidungen und Versäumnisse wurden vor Gott zur Sprache gebracht. Dazu gehörten auch gesellschaftliche Missstände wie die Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung, Hass und Streit.

In der voll besetzten Niedergirmeser Christuskirche kam die aus der Ukraine geflüchtete Ekateryna Dyatlova zu Wort. Marie-Noëlle von der Recke aus dem Laufdorfer Laurentiuskonvent führte mit ihr ein Interview, das für die Besucher von Tatiana Konz übersetzt wurde.

Geboren und aufgewachsen ist Dyatlova, ausgebildete Krankenschwester, Lehrerin und Gebärdendolmetscherin, in Kiew. Die orthodoxe Christin, die in der Ukraine als Pädagogin, Theologin und als Journalistin für einen Fernsehsender arbeitete und auch Filme drehte, fühlt sich jetzt selbst wie in einem Film.

"Mir hat es immer Freude gemacht, anderen Menschen zu helfen", sagte sie. "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich einmal selbst Hilfe brauchen würde." In Laufdorf, wo sie im Laurentiuskonvent aufgenommen wurde, fühlt sie sich gemeinsam mit ihren drei Söhnen sicher und geborgen.

"Eine Familie hat uns geholfen, Deutsch zu lernen, eine andere hat uns bei Behördengängen unterstützt, die dritte hat uns ihr Haus zur Verfügung gestellt", erzählte sie. Ihre Söhne gehen zur Schule, sie selbst hat eine Stelle als Lehrerin und in einer Gärtnerei. Die Sorge um ihren Mann, der weiter in Kiew lebt, bleibt - wie die Sorge um alle anderen Menschen in dem vom Krieg geschüttelten Land. "Uns bleibt nur das Gebet", sagte Ekateryna Dyatlova.

Der Projektchor sang auf Ukrainisch "Prayer for Ukraine". Ukrainische und deutsche Jugendliche und Erwachsene sowie Konfirmandinnen hatten sich unter Leitung von Dorothea Hanstein (Flügel) und mit Begleitung von Stephan Pussel (Cajon) zu dem Chor zusammengefunden. Gesungene Friedenschoräle und ein von Ernst von der Recke angestimmter Friedenskanon bezogen die Gemeinde mit ein.

Friedenskanon bezieht Gemeinde mit ein

"Ein Weg des Friedens ist ein Weg, der nicht erst am Ziel, sondern bereits von Anfang an vom Frieden bestimmt ist und auf diesem Weg Stück für Stück wächst", so Superintendent Hartmut Sitzler in seiner Predigt.