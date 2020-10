2 min

Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit

30 Jahre Wiedervereinigung sind Grund genug für einen besonderen Gottesdienst, sagen die Pfarrer der beiden Dom-Gemeinden in Wetzlar. Dieser fand am Samstag statt. Teilung und friedliche Revolution waren auch Thema in der Predigt.

Von Heike Pöllmitz