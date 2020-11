2 min

Gottesdienste zum Buß- und Bettag in Wetzlar und Umgebung

Umdenken und Neuorientierung stehen in der evangelischen Kirche am Buß- und Bettag im Mittelpunkt. Am ersten Mittwoch nach dem Volkstrauertag werden Versagen und Schuld sowie Fehlentscheidungen und Versäumnisse vor Gott zur Sprache gebracht.

Von Uta Barnikol-Lübeck