Gottfried Vasserot will für die Jugend da sein

LAHNAU-WALDGIRMES/WETZLAR-NAUNHEIM - Der 25-jährige Gottfried Vasserot ist neuer Jugendmitarbeiter der Kirchengemeinden Waldgirmes und Naunheim. Erstmals teilen sich die beiden Gemeinden den Mitarbeiter für die Kinder- und Jugendarbeit. Anstellungsträger ist der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in Waldgirmes. An der Finanzierung der Stelle beteiligen sich auf Naunheimer Seite auch die Stadt Wetzlar und die "Initiative zur Kinder- und Jugendförderung Naunheim".

In Waldgirmes ist Vasserot Vertretung für Annalena Hilk, die sich in Elternzeit befindet. Seine Arbeit will er mit jeweils etwa 20 Wochenstunden auf beide Orte verteilen. "In den ersten Wochen will ich die Gruppen und Kreis erst einmal kennenlernen", schildert der seit wenigen Wochen mit Ehefrau Anne-Jaqueline verheiratete Vasserot. "Die bestehenden Kreise will ich gerne weiterführen", beschreibt er seinen Ansatz. Dabei wolle er den Kindern und Jugendlichen den christlichen Glauben näher bringen. "Das Programm soll ihnen Freude machen, sodass sie die Angebote gerne wahrnehmen" schildert Vasserot seine Ziele. Die jungen Menschen sollen Werte und biblische Inhalte kennenlernen. "Kinder und Jugendliche brauchen Orientierung", ist der neue Jugendmitarbeiter überzeugt. Vor allem in einer Zeit, in der anscheinend die bisherigen Bezugspersonen wie die Eltern "seltsam" zu werden scheinen, wolle er ein guter Ansprechpartner sein. Dabei hoffe er, dass er dazu helfen könne, dass sie in Jesus Christus Halt fürs Leben finden.

Vasserot ist in Memmingen im Allgäu geboren. Dort hat er eine christliche Erziehung durch die Eltern erfahren. In der örtlichen Kirchengemeinde hat er die Angebote für Kinder und Jugendliche durchlaufen und sich dann ehrenamtlich in der Jugendarbeit eingebracht.

Nach dem Abitur legte er ein achtmonatiges Praktikum bei der Missionsgemeinschaft der Fackelträger in Capernwray Hall in der britischen Grafschaft Lancaster ab. Es schloss sich einen sechsmonatigen Einsatz in der Industrie an. Mit diesen Erfahrungen in der Tasche kam er 2016 nach Hessen. Drei Jahre besuchte er das Bibelseminar in Marburg. Daran schloss sich ein Jahr Studium in den Niederlanden an. Das Anerkennungsjahr absolvierte Vasserot 2020/2021 an der Clemens-Brentano-Schule in Lollar. Vor einigen Wochen ist er von Gießen-Wieseck nach Naunheim gezogen.

Als Hobbys nennt er das Wandern, den Sport und das Vermehren kleiner Pflanzen. Statt Büchern stehen deshalb auf seinem Regal im Wohnzimmer kleine Kaktusnachzuchten. "Ich liebe von Natur aus die Berge, mag Volleyball oder Fußballspielen, koche gerne und habe Freunde an meinen Pflanzen", erzählt Vasserot.

In den Alpen ist er gerne zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. "Eine Gemeinsamkeit mit meiner Heimat ist, dass ich überall mit dem Fahrrad hinfahre und schnell in der Natur sein kann", schildert der Jugendmitarbeiter.

Auch das Dorfleben kann er genießen, ist er doch in dem Memminger Stadtteil Buxach aufgewachsen, wo seine Eltern einen Hof bewirtschaften.